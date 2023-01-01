Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о сильных снегопадах и метели

Главный автоинспектор лаконично поздравил жителей с Новым годом и обратился с важным заявлением об ухудшении погодных условий, а именно метели и снегопаде сегодня 1 и завтра 2 января.
Владимир Севастьянов сообщил, что инспекторы ДПС работают на дорогах в усиленном режиме и призвал обращаться к ним в непредвиденных ситуациях указав номер для связи с дежурной частью по Башкирии 235-84-02, 233-27-31 и по Уфе 237-84-80, 237-02-02.
Водителей Севастьянов призвал к максимальной осторожности и к беспрекословному соблюдению дистанции и скоростного режима. Особое внимание стоит проявлять на пешеходных переходах, в виду затрудненной видимости.