Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о сильных снегопадах и метели

Владимир Севастьянов сообщил, что инспекторы ДПС работают на дорогах в усиленном режиме и призвал обращаться к ним в непредвиденных ситуациях указав номер для связи с дежурной частью по Башкирии 235-84-02, 233-27-31 и по Уфе 237-84-80, 237-02-02.