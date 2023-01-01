mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о сильных снегопадах и метели

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Инспекторы на дорогах республики работают в усиленном режиме 1 и 2 января.

Главный автоинспектор лаконично поздравил жителей с Новым годом и обратился с важным заявлением об ухудшении погодных условий, а именно метели и снегопаде сегодня 1 и завтра 2 января.

Владимир Севастьянов сообщил, что инспекторы ДПС работают на дорогах в усиленном режиме и призвал обращаться к ним в непредвиденных ситуациях указав номер для связи с дежурной частью по Башкирии 235-84-02, 233-27-31 и по Уфе 237-84-80, 237-02-02.

Водителей Севастьянов призвал к максимальной осторожности и к беспрекословному соблюдению дистанции и скоростного режима. Особое внимание стоит проявлять на пешеходных переходах, в виду затрудненной видимости. 

#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Своих не бросаем» и «#дома»: как власти Башкирии поздравляли жителей с Новым годом
30 декабря 2022, 11:06
Упал, очнулся гипс: какой график работы медучреждений Уфы на новогодних каникулах
31 декабря 2022, 07:29
Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»
29 декабря 2022, 07:13
Опять метель: Новый 2023 год начнется с погодных сюрпризов
31 декабря 2022, 08:33
Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала
29 декабря 2022, 09:58
Власти опубликовали график работы стоматологий в новогодние праздники в Башкирии
30 декабря 2022, 04:41