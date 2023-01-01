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Автобус «Новогодний тур» из Самары в Уфу с 37 пассажирами загорелся в Оренбуржье

Сегодня, 08:00
Фото: УМВД по Оренбургской области

Из горящего автобуса, ехавшего из Самары в Уфу спасли 37 пассажиров, включая 5 детей

Новогоднее чудо произошло благодаря бдительности полицейских Оренбуржья.

В соседней Оренбургской области благодаря вниманию дорожных полицейских удалось избежать трагедии с экскурсионным автобусом, который перевозил 37 пассажиров, включая пятерых детей. Как сообщает портал 56orb.ru автобус осуществлял «Новогодний тур» из Самары в Уфу, однако проезжая Гайский район соседней области у автобуса загорелся двигатель, но водитель произошедшего не заметил.

Тем временем огонь быстро начал распространяться по дну транспортного средства, что привлекло внимание дорожных инспекторов, которые остановили машину и провели эвакуацию экскурсантов. К счастью от горения двигателя никто не пострадал, а все пассажиры с места происшествия были вывезены на другом автобусе.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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