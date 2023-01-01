Автобус «Новогодний тур» из Самары в Уфу с 37 пассажирами загорелся в Оренбуржье

Тем временем огонь быстро начал распространяться по дну транспортного средства, что привлекло внимание дорожных инспекторов, которые остановили машину и провели эвакуацию экскурсантов. К счастью от горения двигателя никто не пострадал, а все пассажиры с места происшествия были вывезены на другом автобусе.