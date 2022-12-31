Упал, очнулся гипс: какой график работы медучреждений Уфы на новогодних каникулах

Во время новогодних праздников и выходных дней медицинские учреждения Уфы будут работать по специальному графику. Об этом сообщили в администрации башкирской столицы.
Городские травмпункты продолжат работать в круглосуточном режиме. В случае получения травм, ожогов или обморожений, взрослым рекомендовано обращаться за помощью в больницы № 5 (ул. Цюрупы, 84), № 8 (ул. Максима Горького, 47), № 21 (Лесной пр-д, 3) и больницу Демского района Уфы (ул. Правды, 19).
Детские травмпункты также работают круглосуточно в РДКБ (ул. С. Кувыкина, 98) и больнице № 17 (ул. Свободы, 29), а также с 8.00 до 22.00 ч. в детских поликлиниках № 5 (ул. Жукова, 18) и № 4 (ул. Орджоникидзе, 15.
В случае травмы глаз необходимо обращаться в травмпункты находятся в городской больнице № 8 (ул. Кольцевая, 47) и Уфимском НИИ глазных болезней (ул. Авроры, 14).
Уфимский поликлиники будут работать по графику:
Контакт-центр Минздрава РБ по номеру 122 (доп. 2) будет работать с 4 по 7 января с 8.00 до 16.00 часов и 8 января с 8.00 до 14.00 часов.
Все праздники в круглосуточном режиме будут работать стоматологические поликлиники:
Аптеки и аптечные с 1 по 8 января работают по графику: