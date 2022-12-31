Упал, очнулся гипс: какой график работы медучреждений Уфы на новогодних каникулах

Детские травмпункты также работают круглосуточно в РДКБ (ул. С. Кувыкина, 98) и больнице № 17 (ул. Свободы, 29), а также с 8.00 до 22.00 ч. в детских поликлиниках № 5 (ул. Жукова, 18) и № 4 (ул. Орджоникидзе, 15.