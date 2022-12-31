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Упал, очнулся гипс: какой график работы медучреждений Уфы на новогодних каникулах

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI

Мэрия Уфы опубликовала график работы медучреждений во время новогодних праздников

Рассказываем, про график работы всех необходимых медучреждений столицы Башкирии

Во время новогодних праздников и выходных дней медицинские учреждения Уфы будут работать по специальному графику. Об этом сообщили в администрации башкирской столицы.

Городские травмпункты продолжат работать в круглосуточном режиме. В случае получения травм, ожогов или обморожений, взрослым рекомендовано обращаться за помощью в больницы № 5 (ул. Цюрупы, 84), № 8 (ул. Максима Горького, 47),  № 21 (Лесной пр-д, 3) и больницу Демского района Уфы (ул. Правды, 19).

Детские травмпункты также работают круглосуточно в РДКБ (ул. С. Кувыкина, 98) и больнице № 17 (ул. Свободы, 29), а также с 8.00 до 22.00 ч. в детских поликлиниках № 5 (ул. Жукова, 18) и № 4 (ул. Орджоникидзе, 15.

В случае травмы глаз необходимо обращаться в травмпункты находятся в городской больнице № 8 (ул. Кольцевая, 47) и Уфимском НИИ глазных болезней (ул. Авроры, 14).

Уфимский поликлиники будут работать по графику:

  • 31 декабря — с 08.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 ч.;
  • 1 и 8 января — обслуживают вызововы на дому (в том числе неотложных) до 17.00 ч.;
  • 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января — по графику работы праздничного дня — с 08.00 часов до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов.

Контакт-центр Минздрава РБ по номеру 122 (доп. 2) будет работать с 4 по 7 января с 8.00 до 16.00 часов и 8 января с 8.00 до 14.00 часов.

Все праздники в круглосуточном режиме будут работать стоматологические поликлиники:

  • № 2, пр. Октября, 105/3;
  • детская № 7, ул. Блюхера, 25/1;
  • хозрасчетная, ул. Жукова, 4/1.

Аптеки и аптечные с 1 по 8 января работают по графику:

  • аптека № 1 ул. Заки Валиди, 58 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 6 ул. Цюрупы, 93 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 59 ул. Ферина, 3 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 67 ул. Российская, 15 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 104 ул. Первомайская, 39 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 143 ул. Кольцевая, 180 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 161 ул. Ахметова, 273 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 176 ул. Гвардейская, 40/1(мкр.Шакша) (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 207 пр. Октября, 132 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 269 ул. М. Рыльского, 14 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 292 ул. Черниковская, 42 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 293 ул. Борисоглебская, 1 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 308 ул. 50 лет СССР, 8 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 314 ул. 50 лет СССР, 43 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 334 пр. Октября, 178 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 358 ул. Батырская, 8 (с 10.00 до 20.00);
  • аптека № 380 ул. Баязита Бикбая, 32 (с 10.00 до 21.00);
  • аптека № 397 ул. Дагестанская, 14 (с 10.00 до 20.00).
#Тимур Алмаев
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