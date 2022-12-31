Пить или не пить? Нарколог из Уфы рассказал как не мучиться от похмелья на Новый год

Напомнил наш собеседник и о том, что с алкоголем, как и с любым другим воздействием на организм, все сугубо индивидуально, ведь печень, почки и обменные процессы в организме уникальны, нужно учитывать возраст, пол, какие события происходили накануне, питание, наличие хронических заболеваний и еще десятки разных переменных, чтобы сказать с точностью какой промежуток в возлияниях допустим. Однако своим мнением специалист все-таки поделился, по его мнению оптимального промежутка нет и не может быть, как и нет алкоголя, который бы был полезен человеку в долгосрочной перспективе.