Пить или не пить? Нарколог из Уфы рассказал как не мучиться от похмелья на Новый год

Несмотря на то, что Башкирия весьма стремительно трезвеет и по итогам уходящего 2022 года стала самым трезвым регионом ПФО, выпивать на Новый год, а возможно и в праздники планируют многие. Однако мало кто питает при этом иллюзии о «добром утре» следующего дня, ведь закон причины и следствия неумолим — сегодня лихое алкогольное веселье, а завтра беспощадное похмелье.
Доктор-нарколог из Уфы Ринат Сиразетдинов специально для читателей Mkset разложил по полочкам что нужно делать для того, чтобы Новый год начался не со страданий, и поделился профессиональными медицинскими секретами о том, как выпроводить похмелье, если избежать его все-таки не удалось.
— Основной задачей при избавления от похмелья является выведение из организма остатков алкоголя и продуктов его распада в вашем организме. Важно понимать, что 1, 2, а может и 5 рюмка пока вы веселились всосались и может быть даже были выведены, когда вы бегали в туалет, а вот остальной алкоголь мог остаться и будет постепенно всасываться пока вы спите крепким сном и продолжит отравлять ваш организм — объясняет наш собеседник.
Борьбу с похмельем мы можем разделить на заблаговременную (это для осознанных) и фактическую, по его наступлению (это для остальных). Заранее — это когда мы до окончания веселья или перед самым сном принимаем средства, которые будут выводить алкоголь и его производные из организма. По факту — это когда мы проснулись и поняли, что вчера пытались перепить самих себя и теперь предстоит борьба с похмельем.
Помочь в борьбе с похмельем могут самые обычные продукты, вот их список:
Однако Ринат Сиразетдинов считает, что «опохмелится» не значит избавиться от похмелья.
— Избавиться от похмелья это значит вывести из организма остатки алкоголя и продукты его распада. А опохмелится это значит вводить в свой организм все новые порции алкоголя и естественно увеличивать количество продуктов его распада, значит наоборот делать себе хуже. Новая доза алкоголя действительно позволит вам на короткий промежуток времени почувствовать себя лучше (краткосрочная выгода), но в долгосрочной перспективе такой способ приведет к запоям и алкоголизму — предупреждает врач, не скрывая тяжести последствий.
Доктор Сиразетдинов констатирует, что желание опохмелиться с утра сигнализирует о наличии у человека формировании алкоголизма, у человека без алкоголизма с утра нет желания выпить спиртного, его от него наоборот воротит.
Высказался специалист насчет оптимального возлияния алкоголем и заявил — его просто нет.
— Любое количество алкоголя не полезно, хотя нередко перед широкой общественностью выступают «знатоки», которые перечислят большое количество полезных свойств алкоголя, но все эти полезные эффекты, которые дарит вам алкоголь, можно получить и естественным путем в нашей жизни, без нанесения вреда организму. Алкоголь просто дарит вам это легко и просто, но легкий путь не значит полезный — предупреждает доктор.
Напомнил наш собеседник и о том, что с алкоголем, как и с любым другим воздействием на организм, все сугубо индивидуально, ведь печень, почки и обменные процессы в организме уникальны, нужно учитывать возраст, пол, какие события происходили накануне, питание, наличие хронических заболеваний и еще десятки разных переменных, чтобы сказать с точностью какой промежуток в возлияниях допустим. Однако своим мнением специалист все-таки поделился, по его мнению оптимального промежутка нет и не может быть, как и нет алкоголя, который бы был полезен человеку в долгосрочной перспективе.
Доктор Ринат Сиразетдинов напомнил читателям об одном очень важном факторе при выборе алкоголя — о его качестве. Ведь не менее важно чем «фокусы» с сорбентами и борьба с похмельем, сделать правильный выбор качественного, пусть и не полезного продукта. Ведь выбрать к новогоднему застолью фальсификат чревато куда более страшными последствиями для организма, вплоть до летальных.
— Если вы решили пить, то конечно нужно избегать серого алкоголя. Ежегодно в России от отравления алкоголем умирает от 6-7 тысяч человек. Даже приобретение алкоголя в супермаркетах или дорогих алкомаркетах не гарантирует не «напороться» на контрафакт. Советую проверять алкоголь по акцизной марке с помощью приложения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка — «АнтиКонтрафакт Алко». Приложение есть для разных операционных систем (iOS, Android). Если не хотите устанавливать приложение, проверьте марку на сайте Росалкогольрегулирования — рекомендует специалист.
В заключении беседы Ринат Сиразетдинов поделился настоящими секретами, о которых мало кто знает и объясняет почему нельзя понижать градус. Делимся этими полезными знаниями с вами!
— Если вы пьете, то пейте однокоренные напитки. Например вино и коньяк — изготавливается из винограда. Виски пить с обычной водой или с небольшим количеством портвейна, муската и мадеры. Виски и пиво — из ячменя. После водки похмеляются квасом — потому что квас содержит комплекс витаминов В, из-за этого в царской России было мало синдрома Корсакова. Крепкие напитки увеличивают проницаемость гематоэнцефалического барьера — поэтому сначала употребляем некрепкие спиртные напитки, а уже потом крепкие, чтоб предотвратить попадание прекурсоров в головной мозг — растолковал наш собеседник и пожелал всем крепкого здоровья в Новом году.