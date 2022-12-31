Опять метель: Новый 2023 год начнется с погодных сюрпризов

С началом Нового года погода в Башкирии начнет меняться. Со второго января по территор ии республики начнут придет циклон. По данным Башгидрометцентра, погода постепенно станет ухудшаться.
Температура повысится до -5,-10 ночью, а в восточной части Башкирии до -15. Днем от 0 до -5. Синоптики ожидают снегопады, метели различной интенсивности, сильный ветер. Местами может налипать мокрый снег на провода и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежная каша, гололедица.
После температура воздуха начнет постепенно понижаться, а интенсивность стихии ослабевать. Снег ожидают от небольшого до умеренного.
Разгул стихии может быть опасным явлением. На этой неделе, 28 декабря, в Нефтекамске сошедшая с крыши жилого дома лавина снега едва не придавила двух пенсионерок у подъезда. Одна из женщин сумела устоять на ногах и подняться своей собеседнице, которую снег сбил с ног.