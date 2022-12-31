Опять метель: Новый 2023 год начнется с погодных сюрпризов

Разгул стихии может быть опасным явлением. На этой неделе, 28 декабря, в Нефтекамске сошедшая с крыши жилого дома лавина снега едва не придавила двух пенсионерок у подъезда. Одна из женщин сумела устоять на ногах и подняться своей собеседнице, которую снег сбил с ног.