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Опять метель: Новый 2023 год начнется с погодных сюрпризов

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Рассказываем, что год грядущий нам готовит на новогодние праздники по части природных явлений

С началом Нового года погода в Башкирии начнет меняться. Со второго января по территор ии республики начнут придет циклон. По данным Башгидрометцентра, погода постепенно станет ухудшаться.

Температура повысится до -5,-10 ночью, а в восточной части Башкирии до -15. Днем от 0 до -5. Синоптики ожидают снегопады, метели различной интенсивности, сильный ветер. Местами может налипать мокрый снег на провода и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежная каша, гололедица. 

После температура воздуха начнет постепенно понижаться, а интенсивность стихии ослабевать. Снег ожидают от небольшого до умеренного.

Разгул стихии может быть опасным явлением. На этой неделе, 28 декабря, в Нефтекамске сошедшая с крыши жилого дома лавина снега едва не придавила двух пенсионерок у подъезда. Одна из женщин сумела устоять на ногах и подняться своей собеседнице, которую снег сбил с ног.

Снежная лавина с крыши дома едва не убила двух пенсионерок в Уфе
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#Тимур Алмаев
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