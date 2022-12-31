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Надо побеждать до буллитов. «Салават» упустил победу в Омске, ведя 2:0

Сегодня, 04:47
Фото: ХК «Авангард»

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в гостях 2:3Б

Обзор последнего матча 2022-го года.

Кареев в старте и вновь перемены в тройках Алалыкина и Хмелевского

Тренерский штаб продолжает варьировать сочетания. Данила Башкирова в звене с Александром Хмелевским и Иваном Дроздовым внезапно сменил Степан Санников — как объяснил Виктор Козлов, с целью добавить мощи.

Башкиров вернулся к молодежи и они с Алалыкиным и Аймурзиным образовали, возможно, первую в истории тройку из трех Данилов.

Егор Сучков был заявлен 13-м форвардом и в итоге сыграл лишь шесть смен. На пресс-конференции главный тренер сказал, что в смены, где нужна была агрессия и борьба, появлялся Глеб Кузьмин.

В старте появился Андрей Кареев. Голкипера вновь заменили после овертайма, но уже сразу перед буллитами, а не во время серии, как это было в домашнем противостоянии с омичами.

Начали лучше, чем с «Трактором», но после голевых контратак надолго отдали инициативу

0:2 за половину периода в Челябинске, 2:0 спустя 8 минут в Омске. «СЮ» стартовал лучше не только по результату, но и по качеству. Были куда настойчивее в прессинге, быстрее двигались и чаще бросали.

Броски в створ против «Трактора»: 2-5 спустя 5 минут игры, 2-8 спустя 10. Против «Авангарда»: 4-3 и 6-8. В три раза лучше.

Счет открыли в контратаке. Гости надавили в прессинге, допустили контрвыпад Владимира Ткачева, обезвредили его прежде, чем тот даже прицелился, а потом Иван Дроздов преодолел три зоны и снабдил Хмеля пасом на чистый лед.

Атаку разогнал Павел Коледов. Защитник повторил свой рекорд результативности — те же 5+11, что в сезоне 16/17 за «Локомотив», но за 41 матч, а не 45. У номера 2 будет масса возможностей улучшить персональное достижение.

Иван Дроздов проводит солидный отрезок — у белорусского крайнего нападающего 2+4 за 8 последних матчей.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

У «Авангарда» был шанс прервать наступательный порыв Уфы в большинстве — удалился Степан Санников. Попытка получилась тяжелой: с учетом 36 секунд отложенного штрафа хозяева четырежды бросили.

«Бело-зеленые» выдержали и забросили сразу после выхода Санникова из штрафного бокса. Номер 17 провел 700-й матч в КХЛ с учетом плей-офф, став 25-м таким хоккеистом. Степан забил за три матча два гола.

Уфимцы упустили преимущество и снова ощутили разницу в мастерстве

Вскоре после этого наступательный порыв башкирской команды иссяк. Основная претензия к команде Михаила Кравеца в стартовой трети основного времени — робость.

У них достаточно мастеров, чтобы возить соперника по зоне и добывать себе пространство, но в первом периоде «ястребы» не так много добирались до слота и несколько раз зря бросали с дальней дистанции.

Тем не менее, они все равно перехватили инициативу. После крепкого начала Уфа несколько минут вообще не могла бросить по воротам, а всего в периоде оказалось лишь три вбрасывания в атаке. Два — после пробросов.

В начале второй двадцатиминутки уже подопечные Виктора Козлова заработали шанс сыграть 5 на 4, но Омск словно не заметил удаления экс-защитника уфимской вертикали Семена Чистякова.

Благодарить за это им следует другого «бывшего»: Владимир Жарков эмпирическим путем доказал, что он умеет уничтожать чужое большинство. Руководство «Салавата Юлаева» в свое время его не сохранило. Он пригодился бы в спецбригадах.

«Авангард» ускорил обмен передачами и движение, преодолевая, как выразился их капитан, «заборы» гостей в средней зоне. Это позволило сгенерировать часть моментов, которые попали в персональные хайлайты Кареева в нарезке выше.

Количество эволюционировали в качество. Как и в первой шайбе гостей, стоит оценить автора передачи: Никита Михайлов оторвался от Михаила Науменкова и сделал точный пас Федору Малыхину до хипчека Александра Комарова.

Другой компонент, в котором прибавили хозяева — давление и перехваты. По общему числу попыток отбора в чужой зоне лучше «Салават», но, опять же, в качестве оказались сильнее омичи.

  СЮ Авангард
Corsi for (CF) 44 50
CF, % 46,81% 53,19%
Голы 5 на 5 2 2
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 19 26
PDO, % 102,83% 97,17%
Броски мимо створа 19 18
БВ вообще 24 32
Доля БВ в общем числе бросков 55.81% 64.00%
Доля БВ 5 на 5 в Corsi for 43.18% 52.00%
БВ за минуту в атаке 1.76 2.29
Блокшоты за минуту в защите 0.64 0.59
БВ после ВВбр 5 на 5 0 1
БВ со входа в зону 5 на 5 2 1
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 9 4
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 3 5
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 4
БВ первой тройки 8 11
БВ защитников 9 17
Пробросы 5 на 5 4 5
ВВбр после пробросов 3 6
Вход 5 на 5 25 28
Брак при входе 5 на 5 25 25
Эффективные попытки входа, % 50,00% 52,83%
Вброс 5 на 5 3 3
Брак при вбросе 5 на 5 3 17
Эффективные попытки вброса, % 50,00% 15,00%
Использование входа 5 на 5, % 89,29% 72,60%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 32 41
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 75 105
Эффективные смены в атаке, % 42,67% 39,05%
Вход 5 на 5 с БВ 14 18
Вход 5 на 5 с БВ, % 28,00% 33,96%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 5,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 14 20
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,08% 13,70%

Это чуть ли не единственная расширенная статистика, в которой «ястребы» лучше. Однако хоккей — игра эпизодов. И в следующем эпизоде индивидуальное мастерство Владимира Ткачева завершило точную подкидку Алексея Береглазова.

И почему Ткачев не мог так же бегать и блистать, когда он играл в Уфе?

Во втором периоде «юлаевцы» больше оборонялись. Редкий шанс: подстановка в исполнении Сергея Шмелева. Виктор Козлов говорил, что играть вторым номером установки не было. Инициативу «Авангарда» наставник объяснял наложениями звеньев.

«Юлаевцы» стабилизировались в третьем периоде и должны были дожимать в овертайме. Буллиты — слабое место

Третий игровой отрезок был довольно серым экшеном. Команды явно осторожничали и берегли возможность набрать хотя бы одно очко. Немудрено — плотность таблицы на Востоке зашкаливает. 3-4 победы могут поменять местами 1 и 6 место.

Главное, что гости сумели вернуть себе шайбу. В последние 25 минут встречи счет по броскам в створ стал 11-6 в пользу башкирского клуба. Самый острый и доминирующий эпизод пришелся на смену связки Кадейкин — Кулемин в овертайме.

Серия буллитов разочаровала простотой. После трех побед в послематчевых сериях Уфа проиграла шесть буллитных перестрелок подряд и в третий раз не реализовала вообще ни одной попытки.

На данный момент Николай Кулемин — лучший на буллитах в команде, но ни ему, ни Аймурзину, ни Санникову, ни Дроздову не удалось пробить… Верно, Андрея Мишурова. Кравец опять заменил вратаря на буллиты и снова не прогадал.

Эффективность «юлаевцев» на буллитах в сезоне 22/23:

  • Кулемин 4/7
  • Пустозеров, Аймурзин ½
  • Шмелев 2/7
  • Дроздов 2/8
  • Хмелевский 1/7
  • Кадейкин, Мерфи, Кузьмин, Алалыкин, Санников 0/1
  • Сучков 0/2
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Заменивший Андрея Кареева Илья Ежов не помог. Сергей Толчкинский вовсе промахнулся, а попытки молодого таланта Арсения Грицюка и новой звезды Омска Ткачева оказались безупречны.

Уфимцы не провели откровенно плохого матча в защите и неплохо огрызнулись контратаками. Все же нет желания махнуть рукой и сказать «в плей-офф буллитов нет».

Потому что, во-первых, формально они есть: штрафной бросок могут назначить в игре. Во-вторых, буллиты это тоже маркер мастерства в вакууме, без помех со стороны защиты.

Получается, далеко не всегда вратари способны справиться с топ-нападающими, а сами форварды «СЮ» уже систематически не переигрывают чужих голкиперов. И клуб начнет 2023-й с безголевой серией из 57 минут 42 секунд.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Январь сложится из пяти тяжелых серий на 12 матчей:

  • Дома: Локомотив, СКА
  • Выезд: ММг, Динамо
  • Дома: Адмирал, ММг
  • Выезд: Ак Барс, Нефтехимик, Локомотив
  • Дома: Ак Барс, Северсталь, Нефтехимик

Три игры с западными топами, дважды «Магнитка», двойное «Зеленое дерби», крепкий нынче «Адмирал». Противостояния с «Северсталью» и «Нефтехимиком» тоже не станут проходными. 13-16 очков — адекватная минимальная планка.

К 4 января, возможно, улучшится ситуация с травмированными. Так же на пользу «юлаевцам» то, что 7 игр из 12 — на домашней площадке.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Изменение турнирного положения каждую 1/8 часть «регулярки» и в конце каждого месяца

Наиболее успешным для клуба был конец октября и начало ноября — набрали почти 72% возможных очков. На данный момент «Салават» откатился к прежнему проценту и пятому месту Востока.

после место СЮ И В О примечания
21 сентября 5 9 4 10 55,56% 9 игр
30 сентября 5 12 6 14 58.33%  
13 октября 3 17 9 21 61,76% 17 игр, ¼ РЧ
31 октября 2 23 15 33 71.74%  
5 ноября 2 26 16 37 71,15% 26 игр
25 ноября 5 34 18 43 63,24% 34 игры, ½ РЧ
30 ноября 6 35 18 43 61.43%  
26 декабря 5 43 23 54 62,79% 43 игры
30 декабря 5 45 23 55 61.11%  
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в 2022 году: 66 игр, 33 победы, 170 заброшенных шайб

Остаток «регулярки» 21/22 был отменен из-за коронавируса и нужд сборной перед Олимпиадой, поэтому ее вклад в итоги года мал.

После почти двухмесячного перерыва КХЛ возобновилась с плей-офф. В первом раунде уфимцы выбили «Сибирь» 4-1, во втором раунде вылетели от «Трактора» 2-4.

В текущем чемпионате было два контрастных отрезка: 13-матчевая серия игр с набранными очками (вторая длиннейшая в истории клуба в «регулярках» КХЛ) и шесть подряд поражений (тоже вторая длиннейшая в истории клуба в «регулярках» КХЛ).

  И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ ЗШ-ПШ О
РЧ 21/22 2 1       1   9 8 1 3 75,00%
КГ 22 11 6       1 4 24 26 -2 13 59,09%
межсезонье 8 3     1   4 20 23 -3 7 43,75%
РЧ 22/23 45 18 2 3 6 3 15 117 100 17 55 61,11%
итого РЧ 47 19 2 3 6 4 15 126 108 18 58 61,70%
итого КХЛ 58 25 2 3 6 5 19 150 134 16 71 61,21%
итого 66 28 2 3 7 5 23 170 157 13 78 59,09%
  • Первый матч 2022: «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига 6:4
  • Последний матч 2022: «Авангард» — «Салават Юлаев» 2:3Б
  • Первый гол 2022: Теему Хартикайнен
  • Последний гол 2022: Степан Санников
Фото: ХК «Авангард»

Первые игры 2023:

4 января 16:30 Салават Юлаев — Локомотив

6 января 16:30 Салават Юлаев — СКА

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Не все 60 минут. «Салават» сам себе испортил гостевой матч с «Трактором»
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