Надо побеждать до буллитов. «Салават» упустил победу в Омске, ведя 2:0

Тренерский штаб продолжает варьировать сочетания. Данила Башкирова в звене с Александром Хмелевским и Иваном Дроздовым внезапно сменил Степан Санников — как объяснил Виктор Козлов, с целью добавить мощи.
Башкиров вернулся к молодежи и они с Алалыкиным и Аймурзиным образовали, возможно, первую в истории тройку из трех Данилов.
Егор Сучков был заявлен 13-м форвардом и в итоге сыграл лишь шесть смен. На пресс-конференции главный тренер сказал, что в смены, где нужна была агрессия и борьба, появлялся Глеб Кузьмин.
В старте появился Андрей Кареев. Голкипера вновь заменили после овертайма, но уже сразу перед буллитами, а не во время серии, как это было в домашнем противостоянии с омичами.
0:2 за половину периода в Челябинске, 2:0 спустя 8 минут в Омске. «СЮ» стартовал лучше не только по результату, но и по качеству. Были куда настойчивее в прессинге, быстрее двигались и чаще бросали.
Броски в створ против «Трактора»: 2-5 спустя 5 минут игры, 2-8 спустя 10. Против «Авангарда»: 4-3 и 6-8. В три раза лучше.
Счет открыли в контратаке. Гости надавили в прессинге, допустили контрвыпад Владимира Ткачева, обезвредили его прежде, чем тот даже прицелился, а потом Иван Дроздов преодолел три зоны и снабдил Хмеля пасом на чистый лед.
Атаку разогнал Павел Коледов. Защитник повторил свой рекорд результативности — те же 5+11, что в сезоне 16/17 за «Локомотив», но за 41 матч, а не 45. У номера 2 будет масса возможностей улучшить персональное достижение.
Иван Дроздов проводит солидный отрезок — у белорусского крайнего нападающего 2+4 за 8 последних матчей.
У «Авангарда» был шанс прервать наступательный порыв Уфы в большинстве — удалился Степан Санников. Попытка получилась тяжелой: с учетом 36 секунд отложенного штрафа хозяева четырежды бросили.
«Бело-зеленые» выдержали и забросили сразу после выхода Санникова из штрафного бокса. Номер 17 провел 700-й матч в КХЛ с учетом плей-офф, став 25-м таким хоккеистом. Степан забил за три матча два гола.
Вскоре после этого наступательный порыв башкирской команды иссяк. Основная претензия к команде Михаила Кравеца в стартовой трети основного времени — робость.
У них достаточно мастеров, чтобы возить соперника по зоне и добывать себе пространство, но в первом периоде «ястребы» не так много добирались до слота и несколько раз зря бросали с дальней дистанции.
Тем не менее, они все равно перехватили инициативу. После крепкого начала Уфа несколько минут вообще не могла бросить по воротам, а всего в периоде оказалось лишь три вбрасывания в атаке. Два — после пробросов.
В начале второй двадцатиминутки уже подопечные Виктора Козлова заработали шанс сыграть 5 на 4, но Омск словно не заметил удаления экс-защитника уфимской вертикали Семена Чистякова.
Благодарить за это им следует другого «бывшего»: Владимир Жарков эмпирическим путем доказал, что он умеет уничтожать чужое большинство. Руководство «Салавата Юлаева» в свое время его не сохранило. Он пригодился бы в спецбригадах.
«Авангард» ускорил обмен передачами и движение, преодолевая, как выразился их капитан, «заборы» гостей в средней зоне. Это позволило сгенерировать часть моментов, которые попали в персональные хайлайты Кареева в нарезке выше.
Количество эволюционировали в качество. Как и в первой шайбе гостей, стоит оценить автора передачи: Никита Михайлов оторвался от Михаила Науменкова и сделал точный пас Федору Малыхину до хипчека Александра Комарова.
Другой компонент, в котором прибавили хозяева — давление и перехваты. По общему числу попыток отбора в чужой зоне лучше «Салават», но, опять же, в качестве оказались сильнее омичи.
|СЮ
|Авангард
|Corsi for (CF)
|44
|50
|CF, %
|46,81%
|53,19%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|19
|26
|PDO, %
|102,83%
|97,17%
|Броски мимо створа
|19
|18
|БВ вообще
|24
|32
|Доля БВ в общем числе бросков
|55.81%
|64.00%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|43.18%
|52.00%
|БВ за минуту в атаке
|1.76
|2.29
|Блокшоты за минуту в защите
|0.64
|0.59
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|9
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|5
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|4
|БВ первой тройки
|8
|11
|БВ защитников
|9
|17
|Пробросы 5 на 5
|4
|5
|ВВбр после пробросов
|3
|6
|Вход 5 на 5
|25
|28
|Брак при входе 5 на 5
|25
|25
|Эффективные попытки входа, %
|50,00%
|52,83%
|Вброс 5 на 5
|3
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|3
|17
|Эффективные попытки вброса, %
|50,00%
|15,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|89,29%
|72,60%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|32
|41
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|75
|105
|Эффективные смены в атаке, %
|42,67%
|39,05%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|18
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|28,00%
|33,96%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|5,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|14
|20
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,08%
|13,70%
Это чуть ли не единственная расширенная статистика, в которой «ястребы» лучше. Однако хоккей — игра эпизодов. И в следующем эпизоде индивидуальное мастерство Владимира Ткачева завершило точную подкидку Алексея Береглазова.
И почему Ткачев не мог так же бегать и блистать, когда он играл в Уфе?
Во втором периоде «юлаевцы» больше оборонялись. Редкий шанс: подстановка в исполнении Сергея Шмелева. Виктор Козлов говорил, что играть вторым номером установки не было. Инициативу «Авангарда» наставник объяснял наложениями звеньев.
Третий игровой отрезок был довольно серым экшеном. Команды явно осторожничали и берегли возможность набрать хотя бы одно очко. Немудрено — плотность таблицы на Востоке зашкаливает. 3-4 победы могут поменять местами 1 и 6 место.
Главное, что гости сумели вернуть себе шайбу. В последние 25 минут встречи счет по броскам в створ стал 11-6 в пользу башкирского клуба. Самый острый и доминирующий эпизод пришелся на смену связки Кадейкин — Кулемин в овертайме.
Серия буллитов разочаровала простотой. После трех побед в послематчевых сериях Уфа проиграла шесть буллитных перестрелок подряд и в третий раз не реализовала вообще ни одной попытки.
На данный момент Николай Кулемин — лучший на буллитах в команде, но ни ему, ни Аймурзину, ни Санникову, ни Дроздову не удалось пробить… Верно, Андрея Мишурова. Кравец опять заменил вратаря на буллиты и снова не прогадал.
Эффективность «юлаевцев» на буллитах в сезоне 22/23:
Заменивший Андрея Кареева Илья Ежов не помог. Сергей Толчкинский вовсе промахнулся, а попытки молодого таланта Арсения Грицюка и новой звезды Омска Ткачева оказались безупречны.
Уфимцы не провели откровенно плохого матча в защите и неплохо огрызнулись контратаками. Все же нет желания махнуть рукой и сказать «в плей-офф буллитов нет».
Потому что, во-первых, формально они есть: штрафной бросок могут назначить в игре. Во-вторых, буллиты это тоже маркер мастерства в вакууме, без помех со стороны защиты.
Получается, далеко не всегда вратари способны справиться с топ-нападающими, а сами форварды «СЮ» уже систематически не переигрывают чужих голкиперов. И клуб начнет 2023-й с безголевой серией из 57 минут 42 секунд.
Январь сложится из пяти тяжелых серий на 12 матчей:
Три игры с западными топами, дважды «Магнитка», двойное «Зеленое дерби», крепкий нынче «Адмирал». Противостояния с «Северсталью» и «Нефтехимиком» тоже не станут проходными. 13-16 очков — адекватная минимальная планка.
К 4 января, возможно, улучшится ситуация с травмированными. Так же на пользу «юлаевцам» то, что 7 игр из 12 — на домашней площадке.
Наиболее успешным для клуба был конец октября и начало ноября — набрали почти 72% возможных очков. На данный момент «Салават» откатился к прежнему проценту и пятому месту Востока.
|после
|место СЮ
|И
|В
|О
|%О
|примечания
|21 сентября
|5
|9
|4
|10
|55,56%
|9 игр
|30 сентября
|5
|12
|6
|14
|58.33%
|13 октября
|3
|17
|9
|21
|61,76%
|17 игр, ¼ РЧ
|31 октября
|2
|23
|15
|33
|71.74%
|5 ноября
|2
|26
|16
|37
|71,15%
|26 игр
|25 ноября
|5
|34
|18
|43
|63,24%
|34 игры, ½ РЧ
|30 ноября
|6
|35
|18
|43
|61.43%
|26 декабря
|5
|43
|23
|54
|62,79%
|43 игры
|30 декабря
|5
|45
|23
|55
|61.11%
Остаток «регулярки» 21/22 был отменен из-за коронавируса и нужд сборной перед Олимпиадой, поэтому ее вклад в итоги года мал.
После почти двухмесячного перерыва КХЛ возобновилась с плей-офф. В первом раунде уфимцы выбили «Сибирь» 4-1, во втором раунде вылетели от «Трактора» 2-4.
В текущем чемпионате было два контрастных отрезка: 13-матчевая серия игр с набранными очками (вторая длиннейшая в истории клуба в «регулярках» КХЛ) и шесть подряд поражений (тоже вторая длиннейшая в истории клуба в «регулярках» КХЛ).
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|ЗШ-ПШ
|О
|%О
|РЧ 21/22
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|3
|75,00%
|КГ 22
|11
|6
|1
|4
|24
|26
|-2
|13
|59,09%
|межсезонье
|8
|3
|1
|4
|20
|23
|-3
|7
|43,75%
|РЧ 22/23
|45
|18
|2
|3
|6
|3
|15
|117
|100
|17
|55
|61,11%
|итого РЧ
|47
|19
|2
|3
|6
|4
|15
|126
|108
|18
|58
|61,70%
|итого КХЛ
|58
|25
|2
|3
|6
|5
|19
|150
|134
|16
|71
|61,21%
|итого
|66
|28
|2
|3
|7
|5
|23
|170
|157
|13
|78
|59,09%
4 января 16:30 Салават Юлаев — Локомотив
6 января 16:30 Салават Юлаев — СКА