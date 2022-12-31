Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что главным в 2023 году станет ликвидация бедности

Как пояснил китайский лидер, современный Китай обладает мощным потенциалом, стрессоустойчивостью и бесконечной жизненной силой. Си Цзиньпин отметил, что будущее Китая зависит от молодежи, пишет bigasia.ru.
Председатель КНР подчеркнул, что, несмотря на глобальный продовольственный кризис, производство зерна в Китае стабильно растет на протяжении последних девятнадцати лет подряд. Также руководству страны удалось далеко продвинуться в вопросах развития села, усиления поддержки предприятий и снижения налогов и сборов.
Кроме того, в 2022 году в Пекине состоялись зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, в ходе которых китайские спортсмены показали отличные результаты. И, наконец, в уходящем году были запущены на орбиту пилотируемые корабли “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14” и “Шэньчжоу-15”, а также завершилось строительство китайской космической станции.
Рассказал глава КНР о ситуации с COVID-19, которая улучшилась во многом благодаря упорству и титаническим усилиям медиков и работников низового звена. По его словам, в настоящее время Китай вступил в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Пандемия еще не ушла, но мы победим ее вместе, подчеркнул он.
В своем новогоднем обращении Си Цзиньпин констатировал, что современный Китай демонстрирует высокую жизнеспособность. В частности, по итогам 2022 года ожидается, что ВВП страны превысит сто двадцать триллионов юаней, подытожил глава КНР.