Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что главным в 2023 году станет ликвидация бедности

Рассказал глава КНР о ситуации с COVID-19, которая улучшилась во многом благодаря упорству и титаническим усилиям медиков и работников низового звена. По его словам, в настоящее время Китай вступил в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Пандемия еще не ушла, но мы победим ее вместе, подчеркнул он.