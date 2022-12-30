Военнослужащий из Калтасинского района Башкирии сержант Антон Денисов погиб в СВО

В Администрации Калтасинского района сообщили трагическое известие о гибели земляка, Антона Денисова в ходе СВО. Мужчина погиб в возрасте 36 лет. Он был мобилизован 29 сентября нынешнего года, за плечами он имел опыт участия боевых действиях, участвовал в Чеченской кампании. До того как был мобилизован Денисов трудился бурильщиком на нефтяном производстве.