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Военнослужащий из Калтасинского района Башкирии сержант Антон Денисов погиб в СВО

Сегодня, 06:55
Фото: администрация Калтасинского района Башкирии
Сегодня с ним прощаются в селе Краснохолмский в парке Победы.

В Администрации Калтасинского района сообщили трагическое известие о гибели земляка, Антона Денисова в ходе СВО. Мужчина погиб в возрасте 36 лет. Он был мобилизован 29 сентября нынешнего года, за плечами он имел опыт участия боевых действиях, участвовал в Чеченской кампании. До того как был мобилизован Денисов трудился бурильщиком на нефтяном производстве.

Администрация района выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Прощание с погибшим военнослужащим прошло сегодня, 30 декабря, в парке Победы села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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