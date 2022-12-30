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В Уфе уже к обеду 30 декабря зафиксировали пробки в 8 баллов

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
Многокилометровые пробки посреди рабочего дня недвусмысленно намекают на вечерний коллапс на дорогах.

В Уфе уже к обеду пятницы, 30 декабря сервис Яндекс.Пробки зафиксировал многокилометровые пробки, которые оценил в 8 баллов. Вчера, 29 декабря пробки в Уфе достигли возможного максимума и составляли 10 баллов. Что столице Башкирии готовит вечер последней пятницы в канун Нового года остается только догадываться.

Основатель «стоит» улица Софьи Перовской, Сочинская, есть затруднения на учстке Демского шоссе, патовой на карте выглядит ситуация в «квадрате» от округа Галле до Зорге, стоит и начало проспекта Октября, не отстает по загруженности и Комсомольская. Разумеется стоит улица Трамвайная и въезд в Уфу близ остановки Школьная.

 

Десятибалльные пробки зафиксированы на дорогах Уфы
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#Ирина Деревянчук#Город
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