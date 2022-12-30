В Уфе начальник ФССП вытянул из должников 600 тыс рублей и заработал уголовное дело

Обвиняют начальника отделения ФССП в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Следствие полагает, что мужчина более года, с мая 2021 года по июль нынешнего года, пользуясь своим служебным положением предлагал гражданам, в отношении которых начато исполнительное производство, гасить долги нестандартным способом. Отдавать ему наличными, которыми тот уже распорядится, то есть внесет на депозитный счет службы судебных приставов. Однако на деле средствами полученными от доверчивых должников тот распоряжался так, как считал нужным.