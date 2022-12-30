В Уфе начальник ФССП вытянул из должников 600 тыс рублей и заработал уголовное дело

В Уфе на скамью подсудимый отправится начальник отделения федеральной службы судебных приставов. Прокуратура Демского района Уфы уже утвердила обвинительное заключение, а само дело возбудили по результатам надзорного ведомства.
Обвиняют начальника отделения ФССП в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Следствие полагает, что мужчина более года, с мая 2021 года по июль нынешнего года, пользуясь своим служебным положением предлагал гражданам, в отношении которых начато исполнительное производство, гасить долги нестандартным способом. Отдавать ему наличными, которыми тот уже распорядится, то есть внесет на депозитный счет службы судебных приставов. Однако на деле средствами полученными от доверчивых должников тот распоряжался так, как считал нужным.
Тем же из его жертв, кто доверия к схеме не проявлял, предприимчивый мужчина выдавал квитанции, разумеется подложные, о том, что долг гасится.
Сейчас мужчина ожидает суда, вину свою в содеянном признал и частично возместил ущерб, который составил 600 тысяч рублей. Прокуратура тем временем внесла в адрес главного судебного пристава Башкирии представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении мужчины.