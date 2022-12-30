В Уфе лже-трейдер, выманивший у клиентов 39 миллионов рублей получил 9 лет тюрьмы

Выяснилось, что это не первое мошенничество предприимчивого уфимца, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что на протяжении трех лет, с 2018 по 2021 год мужчина приглашал граждан стать его партнерами, 19 человек согласились и «вложили» в бизнес около 28 миллионов рублей.