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В Уфе лже-трейдер, выманивший у клиентов 39 миллионов рублей получил 9 лет тюрьмы

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
Своей вины «игрок на бирже» не признал, однако это не помешало взять его под стражу в зале суда.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который втянул своих знакомых в «дивный мир инвестиций» и выдавая себя за трейдера известной биржевой платформы, убедил их основательно вложиться в инвестирование и существенно нажиться. От них он получил 12 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.

Выяснилось, что это не первое мошенничество предприимчивого уфимца, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что на протяжении трех лет, с 2018 по 2021 год мужчина приглашал граждан стать его партнерами, 19 человек согласились и «вложили» в бизнес около 28 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на 9 лет, отбывать которые лже-брокер будет в колонии общего режима.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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