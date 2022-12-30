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В Уфе 1 и 3 января перекроют несколько улиц в центре города

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Об этом сообщили в городской мэрии.

В Уфе 1 и 3 января в центре города перекроют несколько улиц. Как уточнили в пресс-службе мэрии, необходимо это для безопасной организации массовых мероприятий.

Так, 1 января с 14:30 до 16:30 движение будет закрыто на участке улицы Ленина от Октябрьской революции до Коммунистической, на Коммунистической — от Ленина до Мустая Карима, на улице Хабира Галимова — вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны улицы Коммунистической.

Далее, 3 января с 10:00 до 19:00 перекрыта будет улица Набережная, а именно от улицы Генерал-губернатора Перовского до дома № 232 по ул. Набережной.

#Элина Сайфранова
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