В Уфе 1 и 3 января перекроют несколько улиц в центре города

В Уфе 1 и 3 января в центре города перекроют несколько улиц. Как уточнили в пресс-службе мэрии, необходимо это для безопасной организации массовых мероприятий.
Так, 1 января с 14:30 до 16:30 движение будет закрыто на участке улицы Ленина от Октябрьской революции до Коммунистической, на Коммунистической — от Ленина до Мустая Карима, на улице Хабира Галимова — вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны улицы Коммунистической.
Далее, 3 января с 10:00 до 19:00 перекрыта будет улица Набережная, а именно от улицы Генерал-губернатора Перовского до дома № 232 по ул. Набережной.