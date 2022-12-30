В Уфе 1 и 3 января перекроют несколько улиц в центре города

Так, 1 января с 14:30 до 16:30 движение будет закрыто на участке улицы Ленина от Октябрьской революции до Коммунистической, на Коммунистической — от Ленина до Мустая Карима, на улице Хабира Галимова — вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны улицы Коммунистической.