В массовой аварии в Башкирии погиб полицейский из Оренбурга и пострадали его коллеги

Mash выяснил, что в одном из автомобилей, попавшим в ДТП, а именно в отечественной приоре домой в Оренбург из Уфы возвращались полицейские, которые в Уфе повышали свою квалификацию. Погиб в столкновении 24-летний сержант Еркен И. Его коллеги Батырхан Т. и Рамиль И. сейчас находятся в больнице города Салават, у мужчин диагностированы переломы и другие травмы.