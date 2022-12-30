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В массовой аварии в Башкирии погиб полицейский из Оренбурга и пострадали его коллеги

Сегодня, 09:52
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Личность одного из двоих погибших и его пострадавших раскрыл telegram-канал Mash-Batash.

Стали известны подробности жуткой аварии на объездной дороге города Салават, на трассе Уфа-Оренбург, близ села Рамадановка. Как ранее сообщал Mkset в столкновении трех автомобилей погибли двое и еще четверо были госпитализированы с травмами.

Mash выяснил, что в одном из автомобилей, попавшим в ДТП, а именно в отечественной приоре домой в Оренбург из Уфы возвращались полицейские, которые в Уфе повышали свою квалификацию. Погиб в столкновении 24-летний сержант Еркен И. Его коллеги Батырхан Т. и Рамиль И. сейчас находятся в больнице города Салават, у мужчин диагностированы переломы и другие травмы.

На трассе Уфа-Оренбург близ Салавата в массовом ДТП погибли 2 человека и 4 пострадали
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#Общество#Ирина Деревянчук
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