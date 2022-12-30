В Башкирии завершили расследование по ДТП, в котором погибло шесть человек

Как установлено следствием, водитель двигался в направлении города Уфы, не обеспечив безопасную дистанцию с находящимся впереди транспортом, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом. В результате инцидента погибло шесть пассажиров, также многие из пассажиров получили различные травмы. Известно, что в салоне автобуса на момент ДТП находилось 24 пассажира при допустимой норме 19 — пропорционально наличию посадочных мест.