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В Башкирии завершили расследование по ДТП, в котором погибло шесть человек

Сегодня, 10:07
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
Инцидент произошел в республике в июле этого года

Водителя автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек, признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Как установлено следствием, водитель двигался в направлении города Уфы, не обеспечив безопасную дистанцию с находящимся впереди транспортом, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом. В результате инцидента погибло шесть пассажиров, также многие из пассажиров получили различные травмы. Известно, что в салоне автобуса на момент ДТП находилось 24 пассажира при допустимой норме 19 — пропорционально наличию посадочных мест.

Сообщается, что в настоящий момент подсудимый признал свою вину. 




#Азамат Нухов#Происшествия
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