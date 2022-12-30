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В Башкирии напомнили о введении особого противопожарного периода

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Режим предполагает ряд ограничительных мер.

Жителям Башкирии напомнили о введении с 31 декабря по 10 января в республике особого противопожарного периода. Как отметили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, режим предполагает ряд ограничительных и профилактических мер.

В частности, запрещается проводить культурно-массовые мероприятия на объектах с нарушением требований пожарной безопасности, накладывается запрет огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом.

Кроме того, в указанный период будет организовано дежурство на объектах и в местах проведения новогодних и рождественских праздников, а также обеспечение очистки от снега дорог для беспрепятственного проезда пожарной техникой к месту пожара и забора воды.

#Элина Сайфранова
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