В Башкирии напомнили о введении особого противопожарного периода

Жителям Башкирии напомнили о введении с 31 декабря по 10 января в республике особого противопожарного периода. Как отметили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, режим предполагает ряд ограничительных и профилактических мер.
В частности, запрещается проводить культурно-массовые мероприятия на объектах с нарушением требований пожарной безопасности, накладывается запрет огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом.
Кроме того, в указанный период будет организовано дежурство на объектах и в местах проведения новогодних и рождественских праздников, а также обеспечение очистки от снега дорог для беспрепятственного проезда пожарной техникой к месту пожара и забора воды.