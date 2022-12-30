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В Башкирии на грунтовой дороге в ДТП под Сибаем пострадали 6 человек, включая 3 детей

Сегодня, 10:44
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Все пострадавшие в происшествии госпитализированы в Сибайскую ЦРБ.

В Башкирии произошло второе за день ДТП с пострадавшими. Происшествие в Баймакском районе Башкирии обошлось без погибших, однако в нем пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Степень тяжести травм пострадавших в пресс-службе МЧС по Башкирии не уточнили, однако все пострадавшие находятся в больнице.

Уточняется, что ДТП произошло на грунтовой межпоселковой дороге, его причины не уточняются.

Напомним, сегодня утром на объездной трассе города Салават на трассе Уфа-Оренбург произошло массовое ДТП, в котором погибли двое и пострадали четверо граждан. 

На трассе Уфа-Оренбург близ Салавата в массовом ДТП погибли 2 человека и 4 пострадали
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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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