В Башкирии на грунтовой дороге в ДТП под Сибаем пострадали 6 человек, включая 3 детей

В Башкирии произошло второе за день ДТП с пострадавшими. Происшествие в Баймакском районе Башкирии обошлось без погибших, однако в нем пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Степень тяжести травм пострадавших в пресс-службе МЧС по Башкирии не уточнили, однако все пострадавшие находятся в больнице.