В Башкирии на грунтовой дороге в ДТП под Сибаем пострадали 6 человек, включая 3 детей

В Башкирии произошло второе за день ДТП с пострадавшими. Происшествие в Баймакском районе Башкирии обошлось без погибших, однако в нем пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Степень тяжести травм пострадавших в пресс-службе МЧС по Башкирии не уточнили, однако все пострадавшие находятся в больнице.
Уточняется, что ДТП произошло на грунтовой межпоселковой дороге, его причины не уточняются.
Напомним, сегодня утром на объездной трассе города Салават на трассе Уфа-Оренбург произошло массовое ДТП, в котором погибли двое и пострадали четверо граждан.