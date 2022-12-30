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В Башкирии директора культурного учреждения обвинили в мошенничестве

Сегодня, 03:25
Женщина незаконным путем женщина обогатилась на суммы свыше 1,7 миллиона рублей

Обвинения взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге предъявили директору «Дворца Молодежи» из города Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в течение нескольких лет руководительница учреждения получила от своих подчиненных взятки на сумму более 740 тысяч рВ ублей. Взамен на деньги женщина обещала им свое покровительство и продвижение по службе. Отмечается также, что обвиняемая получила более одного миллиона рублей за фиктивное трудоустройство восьми граждан.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Азамат Нухов#Общество
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