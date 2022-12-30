В Башкирии директора культурного учреждения обвинили в мошенничестве

По версии следствия, в течение нескольких лет руководительница учреждения получила от своих подчиненных взятки на сумму более 740 тысяч рВ ублей. Взамен на деньги женщина обещала им свое покровительство и продвижение по службе. Отмечается также, что обвиняемая получила более одного миллиона рублей за фиктивное трудоустройство восьми граждан.