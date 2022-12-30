mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии безработица установила очередной рекорд по снижению и составила 2,8%

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Безработица в республике снижается на протяжении всего года и ставит все новые рекорды.

По сообщению министра семьи, труда и социальной поддержки населения Башкирии Ленары Ивановой  уровень безработицы в республике побил очередной собственный рекорд и снизился до уровня 2,8% от экономически активного населения Башкирии. Еще 5 декабря Иванова сообщала о снижении данного показателя до 3%, озвучена данная информация в ходе пресс-конференции.

Отметим, в конце прошлого года сообщалось о том, что в 2021 году безработица снизилась в 1,6 раза и составила 3,8%, побив рекорд 1993 года, когда % безработных составлял 4,3%. Снижение же безработицы до уровня 2,8% является беспрецедентным и бьет все ранее установленные рекорды.

 

Стало известно, в каком городе Башкирии наиболее высокие показатели безработицы
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Стало известно, положен ли отпуск мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 04:58
Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»
Вчера, 07:13
Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала
Вчера, 09:58
WhatsApp* перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году
27 декабря 10:32
Стало известно, какие автобусы будут работать в новогоднюю ночь в Уфе
28 декабря 05:01
Власти опубликовали график работы стоматологий в новогодние праздники в Башкирии
Сегодня, 04:41