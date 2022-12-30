В Башкирии безработица установила очередной рекорд по снижению и составила 2,8%

Отметим, в конце прошлого года сообщалось о том, что в 2021 году безработица снизилась в 1,6 раза и составила 3,8%, побив рекорд 1993 года, когда % безработных составлял 4,3%. Снижение же безработицы до уровня 2,8% является беспрецедентным и бьет все ранее установленные рекорды.