Уфимка пожаловалась на непристойности возле школы на глазах детей

Уфимка Венера Н. пожаловалась на установку двух биотуалетов на парковке около лицея № 5 по улице Рабкоров, 13. Жалобу женщина оставила в комментариях на странице главы Башкирии.
Так, Венера Н. недоумевает, почему биотуалеты установили именно на парковке в непосредственной близости от школы.
— Они воняют, и в них ходят только продавцы с рынка напротив. Может, целесообразнее было бы, если туалеты для работников рынка — устанавливать их там, а не возле школы, где дети ходят? — задает властям вопрос Венер Н.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Уфы.