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Уфимка пожаловалась на непристойности возле школы на глазах детей

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI
Своим негодованием женщина поделилась в комментариях на странице главы Башкирии.

Уфимка Венера Н. пожаловалась на установку двух биотуалетов на парковке около лицея № 5 по улице Рабкоров, 13. Жалобу женщина оставила в комментариях на странице главы Башкирии.

Так, Венера Н. недоумевает, почему биотуалеты установили именно на парковке в непосредственной близости от школы.

— Они воняют, и в них ходят только продавцы с рынка напротив. Может, целесообразнее было бы, если туалеты для работников рынка — устанавливать их там, а не возле школы, где дети ходят? — задает властям вопрос Венер Н. 

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Уфы. 

Фото: социальные сети.
#Элина Сайфранова
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