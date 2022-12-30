«Своих не бросаем» и «#дома»: как власти Башкирии поздравляли жителей с Новым годом

«Я сегодня очень рад встречать Новый год дома, где, как и вы все вместе, накрыли столы с нашими родными и близкими… Но прежде чем присоединиться к ним в завершении своей поездки по районам я решил заехать сюда. Так сложилась жизнь, что не у всех детишек из приюта Белокатайского района есть возможность праздновать сегодня Новый год со своими родителями, в кругу своих близких и родных. Поэтому я не мог сюда не заехать, чтобы их поздравить и узнать, чем я им могу помочь...», - объяснил руководитель региона.