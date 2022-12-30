«Своих не бросаем» и «#дома»: как власти Башкирии поздравляли жителей с Новым годом

Первое свое обращение к жителям республики Радий Хабиров записывал в статусе врио главы Башкирии. Послание появилось на официальном сайте руководителя региона 31 декабря 2018 года. Записывалось оно не в Уфе — в пояснении к обращению говорилось, что Радий Хабиров во время рабочей поездки в Белокатайский район заглянул в местный социальный приют для детей и подростков и поздравил жителей республики вместе с воспитанниками учреждения.
Ролик записывался на улице — очевидно, перед зданием приюта, рядом с наряженной елкой. Тогда еще врио главы региона окружали дети. Вместе с Радием Хабировым была его супруга - Каринэ.
«Я сегодня очень рад встречать Новый год дома, где, как и вы все вместе, накрыли столы с нашими родными и близкими… Но прежде чем присоединиться к ним в завершении своей поездки по районам я решил заехать сюда. Так сложилась жизнь, что не у всех детишек из приюта Белокатайского района есть возможность праздновать сегодня Новый год со своими родителями, в кругу своих близких и родных. Поэтому я не мог сюда не заехать, чтобы их поздравить и узнать, чем я им могу помочь...», - объяснил руководитель региона.
Он напомнил, что в республике «своих не бросают» и заявил, что «мы сами всё можем». «Всё» - это чистые отремонтированные подъезды, безопасные улицы, лучшая медицина и транспорт «по секундам». Но для этого нужно серьезно и ответственно работать, заметил Радий Хабиров.
«Для этого руководители республики должны думать только о том, чтобы сделать жизнь наших людей лучше. Медики должны качественно лечить, учителя должны заботиться об учениках. Родители должны заботиться о детях, а дети – о родителях…», - добавил он.
Закончил Хабиров на оптимистичной ноте, пообещав, что республика станет отличным местом для спокойной и интересной жизни. Он попросил жителей помочь ему реализовать все эти планы.
В завершение дети хором произнесли: "С Новым годом!». А взрослые, по всей видимости, педагоги учреждения, взорвали хлопушки.
Эта речь могла показаться во многом предвыборной. В ней прозвучали программные для Хабирова темы «дома», «своих не бросаем». Ну и, конечно, картинка с главой региона, поехавшим в новогоднюю ночь помогать обездоленным детишкам, не могла не вызвать умиление у электората.
Речь была записана не без шероховатостей — Хабиров часто отводил взгляд влево, где, вероятно, был установлен телесуфлер.
С новым 2019 годом Хабиров поздравлял уже из своего кабинета. На этот раз телесуфлер был на нужном месте, глава региона смотрел в камеру. Он заявил, что весь год власти много трудились, «дожимая» старые проблемы и формируя контур новой Башкирии. Признался, что «где-то не получилось». Рассказал, что в своем «довольно комфортном» кабинете провел много непростых совещаний, где «убеждал, принуждал, мотивировал, ругал и, бывало, хвалил» подчиненных, стараясь «встряхнуть» управленческий аппарат.
Хабиров тогда заявил, что в правительстве должны работать люди «с открытой душой и открытым сердцем», а хамам среди чиновников не должно быть места.
Как все помнят, в том уходящем 2019 году жители Башкирии были крайне возмущены поведением мэра Сибая Рустема Афзалова, назвавшего горожанина «экскрементом». В тот год местные жители задыхались от смога из-за тления руды в местном карьере. Многие публично критиковали муниципальные власти. В результате мэр так же публично назвал одного из выступающих нехорошим словом — вероятно, имея в виду совсем другое - «экстремизм». Но слово вылетело, история получила широкую огласку. После этого инцидента Радий Хабиров заставил Афзалова публично извиниться перед сибайцами. Сейчас чиновник занимает должность министра предпринимательства и туризма.
Впереди была другая история с неадекватным поведением другого чиновника — Азамата Абдрахманова, когда во время противостояния на Куштау он обругал собравшихся нецензурными словами. Но, как показала история, такие поступки оказались вполне совместимыми с высокими государственными должностями.
Но вернемся к праздничной речи, в которой Хабиров также заверил, что хорошо знает проблемы жителей Башкирии, последовательно занимается этими вопросами и обязательно их решит. Заботу о достойной жизни граждан республики он назвал своим самым главным вызовом и главной работой.
Далее последовали видеокадры с новогодними елками в Уфе, Давлеканово, Сибае, Салавате, Нефтекамске, Белорецке, Кумертау, Стерлитамаке (да-да, среди них были те самые пиксельные, закупка которых вскоре ознаменуется большим скандалом).
Поздравление в конце 2020 года вновь записывалось Хабировым из его кабинета. Свою речь глава региона начал с того, что это «одно из самых непростых поздравлений». Он тут же заметил, что, несмотря на тяжелый год, республика прошла его с наименьшими потерями, поскольку жители Башкирии проявили самые лучшие и самые нужные качества. Он рассказал о врачах, которые в этот год падали от усталости, но продолжали сражаться с болезнью, о волонтерах, среди которых были и чиновники, о состоятельных людях, которые развозили продукты нуждающимся.
В этот раз Хабиров повторил девиз «своих не бросаем», который, как он отметил, стал как никогда актуальным в период пандемии. Он поблагодарил жителей республики за то, что «мы сохранили человеческое достоинство и были вместе», подчеркнув, что это они — главное богатство Башкирии, а не нефть, газ и сода.
Глава региона отметил, что республика продолжала развиваться, строить и привлекать инвестиции и вновь пообещал, что «все получится».
После этого шла нарезка из кадров ковид-госпиталя, запечатленного пролетающим квадрокоптером, дома республики и кадров с новогодних площадей в городах и селах Башкирии.
Обращение в канун Нового 2022 года записывалось с учетом все еще актуальной ковидной повестки - на площадке перед ковид-центром в Зубово. И вновь с «группой поддержки». Хабирова окружали люди различных профессий, принадлежность к которым сценаристы подчеркнули форменной спецодеждой, бейджами и логотипами. Например, справа от Хабирова стояла женщина в шубке с серьезным лицом — на прикрепленном поверх меха бэйдже можно разглядеть, что это санитарка одной из местных больниц. Рядом были сотрудники ресурсоснабжающих организаций, полиции, «скорой помощи», Роспотребнадзора, МЧС, пара человек в куртках с логотипом «Единой России». Из узнаваемых — руководитель башкортостанского «Красного креста» Юрий Симонов.
Уходящий 2021 год Хабиров назвал «вновь сложным и неоднозначным», принесшим тяжёлые утраты.
«И сегодня я говорю: „Спасибо вам, наши ангелы в белых халатах!“. Спасибо всем врачам, медицинским сёстрам, волонтёрам, сотрудникам социальных и экстренных служб, учителям, предпринимателям. Спасибо всем, кто и в эту новогоднюю ночь находится на дежурстве — спасает жизнь наших близких, друзей», — сказал он.
Собранные вокруг Хабирова люди, вероятно, и были теми героями, о которых он говорил. Глава региона предложил «чаще делиться друг с другом любовью и добротой, радоваться каждому дню». Он отметил, что это время помогло осознать, «насколько мы дороги друг другу» и перешел к «хорошему».
Год был наполнен созиданием и важными достижениями, заявил глава Башкирии.
«Укрепил в нас уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все трудности. Несмотря ни на что, Башкортостан уверенно идёт вперёд. Мы строим новые предприятия и жилые дома, мосты и дороги, школы и детские сады, больницы и спортивные центры», — обратился он к жителям республики.
Снова выразив уверенность, что «вместе мы обязательно добьёмся успеха, как это было уже не раз», Хабиров пожелал всем счастья, достатка и благополучия. Обращение вновь сопроводили кадры с пиксельными и обычными новогодними елками.
По новогодним обращениям можно судить о качестве работы пресс-служб. Первое поздравление Ульфата Мустафина (ныне покойного) к уфимцам на сайте мэрии появилось 1 января 2018 года. Власти обошлись без видео, опубликовав просто текст.
В нем говорилось об объединяющей роли праздника. Мэр пообещал сделать все, чтобы уфимцы жили в процветающем городе, «приложить все усилия, чтобы в наступающем году осуществились все, даже самые смелые замыслы, были найдены ответы на любые трудные вопросы и сбылись наши надежды».
Он поблагодарил тех, кто в новогоднюю ночь несет дежурство «на страже нашей безопасности, охраны здоровья и защиты интересов государства» и пожелал всем мира, согласия, уюта и душевного покоя, а также здоровья, благополучия, добра и счастья.
Поздравление с Новым 2020 годом Мустафин уже записал на видео. Текст он зачитывал с площади перед горсоветом. На этот раз мэр вспомнил о «разнообразных событиях и ярких моментах», которые принес год.
«Мы приступили к благоустройству парков «Первомайский», «Волна», «Кашкадан», «Каменная река» и сквера «Дубки». Благодаря программе «Башкирские дворики» выполнили реконструкцию 89 дворовых территорий. А наши подъезды в ближайшие пять лет полностью преобразятся и примут новый облик», - пообещал он.
К слову, сквер «Каменная река» позднее был переименован в честь Равиля Бикбаева, сдали его с задержкой более чем на год и с многочисленными недоделками.
Но тогда мэр напомнил о двух построенных новых школах и добавил, что этого недостаточно, и нужно открывать еще. Он упомянул о прошедших в Уфе летних Международных детских играх, пообещал реализовать «много планов и масштабных проектов». И — тут спичрайтеры на стали особо напрягаться — добавил несколько сокращенную фразу из прошлогоднего поздравления про тех, «кто в эту новогоднюю ночь несёт трудовую вахту, находится на дежурстве». Мэр поблагодарил тех, кто трудился на благо города, пожалел «тепла и уюта в домах, а в душе – спокойствия». Дополнил это пожеланиями здоровья, добра и счастья.
Первое поздравление Сергея Грекова в статусе врио мэра Уфы появилось на сайте мэрии 1 января 2021 года — только в текстовом варианте.
Он сразу же пожелал уфимцам «позитивного настроя, бодрости, уверенности в своих силах и желания двигаться только вперед». Потом вспомнил, что год был непростым, напряженным, а «ограничительные меры осложнили деятельность во многих направлениях». Поблагодарил всех, кто работал на достижение нужных показателей, вспомнил о медиках, которые дежурят в новогоднюю ночь вместе со спасателями, пожарными и полицией.
Напомнил о планах и задачах, которые стоят перед муниципальными властями и выразил убежденность, что «новый год станет временем решения самых насущных вопросов и достижений во всех сферах, поспособствует свершению добрых дел и начинаний на благо Башкортостана и нашей замечательной столицы – города Уфы».
Греков пожелал, чтобы в этот светлый семейный праздник войдет в каждый дом с теплом и уверенностью в завтрашнем дне», зачем-то второй раз за обращение вспомнил о бодрости и пожелал всем вдохновения.
Второе по счету поздравление Грекова было уже на видео. Мэр на площадь не вышел — снимали его у окна в здании администрации, сквозь которое была видна площадь им. Ленина с елкой.
Обращение опубликовали 31 декабря 2021 года. Греков поздравил уфимцев с наступающим Новым годом и с приближающимся Рождеством.
«Встречу нового года мы связываем с надеждой на лучшее и верой в будущее. Уходящий год нельзя оценить однозначно. Для кого-то он стал настоящим испытанием на прочность, а для кого-то – годом успешных проектов и достойных побед», - сказал он.
Глава администрации выразил надежду, что «счастье и успех непременно придут в каждый уфимский дом, в каждую семью», и уверенность, что в силах уфимцев подарить своим близким "самое дорогое – это тепло, понимание и любовь».
«Пусть наступающий год оправдает ваши самые добрые надежды, укрепит здоровье и принесёт радость в каждый дом. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!», - завершил он свою речь.
Текущий год Уфы вновь заканчивается с новым градоначальником. Поздравлять горожан будет новый сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев.
Нынешний, 2022 год, оказался еще более сложным для страны и республики. Какие слова подберут глава республики и мэр башкирской столицы для того, чтобы поздравить жителей Башкортостана с Новым годом, мы узнаем 31 декабря.