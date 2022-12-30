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Суд арестовал имущество экс-директора молочного комбината в Башкирии на 1,6 млрд руб

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
Речь идет об аресте имущества Николая Никитина, ранее возглавлявшего молочный комбинат в Дюртюлях.

Имущество Николая Никитина, который ранее возглавлял молочный комбинат в башкирском городе Дюртюли арестовано по решению Арбитражного суда республики. Суд удовлетворил заявление от Россельхозбанка, поданное летом уходящего года. Банк требовал привлечь к субсидиарной ответственности братьев Никитиных, Николая и Александра. И Николай и Александр Никитины руководили предприятием на протяжении 7 лет, Николай с сентября 2016 по октябрь 2019 года, Александр — с октября 2019 по январь 2022, собственно в январе нынешнего года и было открыто конкурсное производство.

Решение о привлечении Николая Никитина еще не вынесено судом, однако на его имущество и имеющиеся в его распоряжении средства наложен арест, сделано это в качестве обеспечительной меры.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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