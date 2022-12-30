Суд арестовал имущество экс-директора молочного комбината в Башкирии на 1,6 млрд руб

Имущество Николая Никитина, который ранее возглавлял молочный комбинат в башкирском городе Дюртюли арестовано по решению Арбитражного суда республики. Суд удовлетворил заявление от Россельхозбанка, поданное летом уходящего года. Банк требовал привлечь к субсидиарной ответственности братьев Никитиных, Николая и Александра. И Николай и Александр Никитины руководили предприятием на протяжении 7 лет, Николай с сентября 2016 по октябрь 2019 года, Александр — с октября 2019 по январь 2022, собственно в январе нынешнего года и было открыто конкурсное производство.