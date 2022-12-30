Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники в Башкирии

Офисы МФЦ «Мои документы» в Башкирии не будут работать в период с 1 по 8 января. Работа центров, а также контакт-центра возобновится с 9 января в соответствии с установленными графиком.
Также сообщается, что в нерабочие дни для граждан остается доступной функция предварительной записи на прием. Оформить её можно несколькими способами:
Ранее стало известно расписание работы стоматологических клиник и травмпунктов в Уфе в период новогодних праздников. Так, два стоматологических кабинета будут работать круглосуточно, а график работы травмпунктов останется без изменений.