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Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники в Башкирии

Сегодня, 06:10
Фото: 1MI
Гражданам рекомендуют воспользоваться предварительной записью

Офисы МФЦ «Мои документы» в Башкирии не будут работать в период с 1 по 8 января. Работа центров, а также контакт-центра возобновится с 9 января в соответствии с установленными графиком.

Также сообщается, что в нерабочие дни для граждан остается доступной функция предварительной записи на прием. Оформить её можно несколькими способами:

  • через телеграм-бот mfc02_bot;
  • через приложение «Мои документы онлайн».

Ранее стало известно расписание работы стоматологических клиник и травмпунктов в Уфе в период новогодних праздников. Так, два стоматологических кабинета будут работать круглосуточно, а график работы травмпунктов останется без изменений.

#Азамат Нухов#Общество
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