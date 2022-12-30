Сотрудников ОМК в Благовещенске поощрили за развитие в 2022 году

Мотивационную программу, которая действует на всех предприятиях ОМК, запустили в 2022 году и приурочили к 30-летию компании. В рамках нее сотрудников поощряют, например, за прохождение электронных курсов, реализованные идеи и улучшения, наставничество, участие в волонтерских проектах и другие активности. Стать участником может каждый из более чем 32 тыс. сотрудников ОМК, зарегистрировавшись на специальной платформе. Успехи в программе измеряют виртуальными звездами, которые можно обменивать на реальные полезные подарки для себя и своих близких. На выбор десятки вариантов: сертификаты на уроки иностранного языка, подписки на аудиолекции на различные темы — от психологии и моды до театра и музыки, аудиокниги, фирменная сувенирная продукция, подарочные сертификаты и многое другое.
К программе уже присоединился каждый третий работник компании, в том числе и сотрудники из Благовещенска.
Работники благовещенского завода ОМК активно включились в «зарабатывание» звезд. А из всех поощрений программы чаще всего выбирают подарочные сертификаты.
— Программа «Звездная команда ОМК» — еще один инструментов для поощрения наших инициативных сотрудников за то, что они разделяют ценности компании и следуют им в жизни, за достижения на рабочем месте и в спорте, за участие в обучающих и волонтерских проектах. Мы понимаем, что развитие — это взаимно, и давая возможности для развития каждому, мы тем самым закрепляем общий успех. Благодарю весь коллектив за вовлеченность в 2022 году, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко/