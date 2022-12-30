Сотрудников ОМК в Благовещенске поощрили за развитие в 2022 году

Мотивационную программу, которая действует на всех предприятиях ОМК, запустили в 2022 году и приурочили к 30-летию компании. В рамках нее сотрудников поощряют, например, за прохождение электронных курсов, реализованные идеи и улучшения, наставничество, участие в волонтерских проектах и другие активности. Стать участником может каждый из более чем 32 тыс. сотрудников ОМК, зарегистрировавшись на специальной платформе. Успехи в программе измеряют виртуальными звездами, которые можно обменивать на реальные полезные подарки для себя и своих близких. На выбор десятки вариантов: сертификаты на уроки иностранного языка, подписки на аудиолекции на различные темы — от психологии и моды до театра и музыки, аудиокниги, фирменная сувенирная продукция, подарочные сертификаты и многое другое.