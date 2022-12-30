Скандал в Минтрасе, подарки для детей мобилизованных и суверенитет Башкирии

Скандал случился в региональном Минтрансе. С 23 декабря обслуживать межмуниципальный маршрут начал новый перевозчик — ООО «Помощь». В результате у жителей двух городов появилось множество проблем: нет расписания, интервалы между рейсами существенно увеличились. А накануне в Благовещенске «потеряли» ребенка, который бегал с остановки — взрослые просто не могли его «поймать». Встречали чуть ли не всем городом. В итоге все закончилось благополучно, но проблема осталась. Кстати, это уже не первый «транспортный» скандал, связанный именно с пригородными маршрутами. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.