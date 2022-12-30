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Скандал в Минтрасе, подарки для детей мобилизованных и суверенитет Башкирии

Сегодня, 16:05
Главные события последней рабочей недели 2022 года в Башкирии по версии Mkset.

Неделя в Башкирии началась с «разноса» Алана Марзаева и главы минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой. Произошло это в ходе оперативного совещания в правительстве региона, в частности, Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с многочисленными жалобами на работу общественного транспорта. Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается при организации работы автобусов в поселках-спутниках Уфы.

К слову, за всю неделю это был не единственный «разнос», эстафету во вторник подхватил мэр Уфы Ратмир Мавлиев и уже в ходе оперативного совещания в администрации, высказался о коммунальной технике, простаивающей во время снегоуборочных мероприятий в городе.

Между тем, Роспотребнадзор Башкирии предупредил жителей о начавшейся пандемии гриппа. По данным ведомства от гриппа в настоящий момент привиты порядка 52,7% жителей Уфы. Порядка 31% болеющих ОРВИ в настоящий момент — это дети в возрасте до 14 лет.

С 31 декабря в Башкирии вводится особый противопожарный режим, который продлится до 10 января 2023 года. Как отметили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, режим предполагает ряд ограничительных и профилактических мер.

Кроме того, в Уфе в период новогодних праздников ограничат продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать с третьего по пятое января, в указанный период алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 17:00. Также 6 января запрет на продажу спиртного вводится с 17:00.

Между тем, семьи мобилизованных показали содержимое детских новогодних подарков. В набор вошли сладости, ночник, цветные маркеры и необычный рюкзак. В комментариях под постом многие пользовательницы сообщили, что также получили наборы с аналогичным содержимым.

Скандал случился в региональном Минтрансе. С 23 декабря обслуживать межмуниципальный маршрут начал новый перевозчик — ООО «Помощь». В результате у жителей двух городов появилось множество проблем: нет расписания, интервалы между рейсами существенно увеличились. А накануне в Благовещенске «потеряли» ребенка, который бегал с остановки — взрослые просто не могли его «поймать». Встречали чуть ли не всем городом. В итоге все закончилось благополучно, но проблема осталась. Кстати, это уже не первый «транспортный» скандал, связанный именно с пригородными маршрутами. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Также на это неделе подследственный замглавы Минтранса Башкирии не смог обжаловать в суде отстранение от работы.https://mkset.ru/news/2022-12-29/podozrevaemyy-v-korruptsii-zamglavy-mintransa-bashkirii-ne-smog-uderzhatsya-na-rabote-2628165 Первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков обвиняется в превышении полномочий по предварительному сговору при ремонте дороги в Сибае. Двумя неделями ранее Ленинский районный суд отстранил его от исполнения обязанностей заместителя ведомства.

К властям Украины обратились с просьбой признать суверенитет Башкирии. Верховная рада Украины на своем сайте опубликовала проект постановления о признании государственного суверенитета Башкирии. Проект был внесен «Башкирским национальным политическим центром».

 

 

#Элина Сайфранова
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