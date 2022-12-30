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Появились подробности гибели школьницы в подъезде жилого дома в Уфе

Сегодня, 13:04
Трагедия произошла накануне, 27 декабря.

Появились подробности гибели 15-летней девочки в подъезде жилого дома по улице Ферина в Уфе. Школьнице стало плохо, когда она возвращалась домой с учебы, как отметили источники в правоохранительных органах агентству «Башинформ», девочку шатало уже на улице, «при этом она не употребляла никаких вейпов».

По предварительным данным, были обнаружены признаки кровоизлияния в мозг, что в свою очередь может быть связано с заболеванием. Однако о точной причине смерти станет известно после исследования судмедэкспертов. Отмечается, что вейп не мог стать триггером.

К слову, сам вейп не валялся рядом с телом школьницы, при ней он действительно был, но, по информации «Башинформа» находился в кармане. Использовала ли она его до гибели — неизвестно.

Выдвигается версия, что причина гибели 15-летней девочки связана со здоровьем.

— Что касается пены изо рта, она не только при эпилепсии появляется, но и при сердечных приступах, — отметил источник информагентва.

Напомним, что трагедия произошла накануне, 27 декабря в жилом доме по улице Ферина. На 12 этаже без видимых телесных повреждений было обнаружено тело 15-летней девочки. По информации СК Башкирии, обстоятельства смерти школьницы пока устанавливаются. 

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#Элина Сайфранова
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