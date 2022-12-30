На всех стриминговых сервисах вышел трэк девушки из Башкирии

Накануне, на всех стриминговых сервисах вышел трэк 25-летней Сулпан Валеевой из Башкирии. Девушка родилась в Сибае, где в свое время все летние каникулы проводила супермодель Ирина Шейк, от параметров которой Сулпан также не отстает — рост у начинающей певицы 182.
Дебютная песня под названием «Я буду другой» вышла 24 декабря, по словам девушки, написана она была специально хип-хоп исполнителем DANU специально для нее. Записывался трек в студии лейбла Alex Davia, с которой работают все российские звезды Мот, Егор Крид, Zivert и другие.
Сулпан Валеева — выпускница журфака МГУ и сейчас живет и работает в Москве. Музыка для нее хобби, однако девушка уверена, что добьется успеха.
— Правда, Алиса никак не привыкнет к моему имени, и на запрос переименовывает меня в Салпан, а не Сулпан. Сулпан — это утренняя звезда. Надеюсь, умная колонка все-таки выучит красивое башкирское имя, — уверяет Сулпан.