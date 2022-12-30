На всех стриминговых сервисах вышел трэк девушки из Башкирии

Накануне, на всех стриминговых сервисах вышел трэк 25-летней Сулпан Валеевой из Башкирии. Девушка родилась в Сибае, где в свое время все летние каникулы проводила супермодель Ирина Шейк, от параметров которой Сулпан также не отстает — рост у начинающей певицы 182.