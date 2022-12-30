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На трассе Уфа-Оренбург близ Салавата в массовом ДТП погибли 2 человека и 4 пострадали

Сегодня, 06:12
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Погибших и пострадавших пришлось деблокировать спасателям.

Утро 30 декабря началось с плохих новостей. На трассе Уфа-Оренбург недалеко от Рамадановки, что под Салаватом, произошло столкновение трех автомобилей, в происшествие попали два отечественных авто и одна иномарка. Каким образом произошло столкновение и что ему способствовало пока что не сообщают ни в ГИБДД, ни в МЧС.

Однако в соцсетях уже появляется информация о том, что объездная трасса Салавата превратилась  лед публикуется и видео, где автор сообщает, что «от Приоры вообще ничего не осталось», собственно это видно и на кадрах от официальных ведомств.

К сожалению столкновение унесло жизни двоих людей, еще четверо получили травмы. Их тяжесть не уточняется, однако пострадавшие были госпитализирована, а информация по жертвам является оперативной.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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