Масштабный фестиваль спорта и прогулки на яхтах — что посетить туристу в Волжском

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. Расположен он на левом берегу реки Ахтубы, в 28 километрах северо-восточнее Волгограда. Сразу после Волжской ГЭС город граничит с Тракторозаводским районом Волгограда.
Условная граница между городами проходит примерно по старому руслу Волги. Численность населения составляет около 323 тысяч человек.
В XIV веке на месте нынешнего Волжского существовало несколько золотоордынских поселений, затем здесь располагалось село Верхняя Ахтуба (Безродное), которое было одним из первых, где селились удалые казаки и беглые вольнолюбивые крестьяне. Возникло село в 1607 году, после неудачного восстания против Василия Шуйского. Жители Царицына, пытаясь избежать расправы, бежали за Волгу, на берега реки Ахтубы, основав здесь Верхний Безродный городок. В наши дни о Безродном напоминает самое старое здание в городе — школа, построенная в 1881 году. К началу двадцатого века село представляло собой крупный и зажиточный населённый пункт. По окончании Второй Мировой войны оно было до основания разрушено.
История современного Волжского тесно связана со строительством Волжской ГЭС. Основателем города считается Федор Логинов — начальник «Сталинградгидростроя», занимавшегося строительством Сталинградской ГЭС. Эта компания также занималась застройкой города и возведением промпредприятий.
К строительству Сталинградской ГЭС было привлечено порядка 20 тысяч заключённых Ахтубинского исправительно-трудового лагеря. Они также были задействованы в возведении жилых домов, объектов соцкультбыта, водопровода и канализации на левом берегу Волги.
Статус поселка Волжский получил в 1952 году. В нём в то время проживало 10 тысяч человек. Кстати, Волжским сначала назывался именно посёлок Строителей ГЭС. Его происхождение очень простое — так как строительство станции велось на Волге, и на ней же проживали рабочие, то и посёлок логично стал называться Волжский.
Первыми в поселке были введены в строй 8 жилых домов, из которых состояла единственная улица. В июне 1952 года здесь заработал первый универмаг, в 1953 году появился хлебозавод, а в 1954 году открылись больницы, роддом.
22 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Волжский получил статус города областного подчинения, в связи со строительством Сталинградской ГЭС. Эту дату ежегодно волжане отмечают как День города. В качестве названия городу предлагались разные варианты: Пятиморск, Электроград, Гидроград, но в итоге решено было оставить вариант «Волжский».
Волжский носит статус одного из самых зелёных городов России. Об озеленении города шла речь ещё во время обсуждения его генплана в 1950 году. Специалисты до сих пор считают городской парк «Гидростроитель» образцом ландшафтной архитектуры. В парке строго соблюден единый архитектурный стиль: ротонда, летний театр, скульптуры и сегодня украшают парк. Скульптуры в «сталинского ампира», установленные на центральной аллее и сохраненные до нынешнего времени поистине уникальны. По отзывам многочисленных гостей нашего города из самых разных уголков России, подобных скульптурных ансамблей не сохранилось ни в одном городе России.
Изначально Волжский находился только на реке Ахтуба, являющейся рукавом Волги. Но позже границы населенного пункта были расширены, в него вошли несколько крупных поселков: Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, ЛПК, Погромного и Тёщино. Таким образом, к населенному пункту стала относиться и территория побережья Волгоградского водохранилища. Поэтому теперь Волжский находится одновременно на двух реках.
Сегодня Волжский — второй по величине город региона, спутник Волгограда. Делится он на 31 микрорайон (с 7-го по 38-й) и 51 квартал (с 1-го по 42-й, с А по Е и с 100 по 102). Потому и нумерация домов здесь не типичная — она двойная. В городе принято нумеровать дома не только по улицам, но и по микрорайонам/кварталам. На одной из улиц — улице имени Пушкина — стоит уникальный дом с двойной нумерацией квартир. Находящиеся на пересечениях улиц дома и вовсе могут иметь тройные номера — они получают нумерацию по обеим улицам и вдобавок по кварталу. Однако применение адресов по кварталам и микрорайонам все меньше используется в последние годы.
Условно местные жители делят город на две части — старую и новую, причем точной границы между ними. А в последние годы все чаще стали также выделять центр города, как некую группу кварталов и микрорайонов вместе с пл. им. Ленина. На закате СССР Волжский официально разделили на два района — Промышленный и Гидростроевский, но в 1988 году их упразднили.
Волжский считается одним из редких, индустриальных городов, искусственно созданных в СССР в послевоенный период. Хорошо развит он в плане промышленности и в наши дни — в нем зарегистрировано 581 промпредприятие.
В Волжском делают практически все: от хлеба до автобусов. В числе самых крупных и известных предприятий: Волжская ГЭС, завод органического синтеза, АО «Волтайр-Пром» (шинный завод), Волжский трубный завод ТМК, АО «Завод Метеор», абразивный завод, производственная площадка Волгабас, пивоваренный завод, тепличный комплекс Botanica, консервный завод и другие предприятия.
Волжский в лидерах региона по объему выпускаемой продукции, розничному товарообороту, объему капитальных вложений, подрядных работ, объему реализации платных и бытовых услуг населению.
Много в городе и образовательных учреждений, выпускающих специалистов для местных предприятий, медорганизаций и других отраслей экономики: политехнический техникум, медицинский колледж, гуманитарный институт — филиал ВолГУ, политехнический институт — филиал ВолгГТУ, Волжский филиал МЭИ, Волжский институт экономики, педагогики и права.
Развит Волжский и с точки зрения здравоохранения. Кроме разветвленной системы городских больниц и поликлиник существуют также Федеральный центр трансплантации почки и диализа и Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России.
В них оказывается высокотехнологичная помощь пациентам по таким направлениям, как: трансплантация органов, нефрология, диализ, урология, рентгенохирургия, кардиология, эндоскопия и не только. В учреждении делают сложнейшие и уникальные операции. На лечение сюда приезжают не только пациент со всех уголков Волгоградской области, но и других регионов.
Дворец культуры ВГС был построен в числе самых первых в городе. Он входит в архитектурных ансамбль Дворцовой площади и Парка культуры и отдыха «Гидростроитель». Включает он в себя 125 помещений. Посетителей особенно поражает хрустальная люстра Дворца, похожая на люстру московского ГУМа. Она состоит из 258-ти осветительных ламп и весит почти три тонны.
Дворец культуры «Октябрь» располагает самым крупным концертным залом в городе Волжском. Многие концерты, фестивали, конкурсы и большие представления проводятся именно в нём.
Улица Фонтанная — одна из самых живописных прогулочных зон города Волжского. Расположена она в старой части города. Именно здесь был сооружен и введен в действие самый первый фонтан в городе.
В конце нее начинается улица Набережная, застроенная самыми старыми домами 1950-х годов. Архитектура старого города очень притягательна. Основные «места притяжения» на Набережной — «Луна» и стадион имени Логинова. «Луной» называется верхняя терраса спуска к реке Ахтуба.
Завершает улицу Фонтанную мемориал, посвящённый строителям Волжского. Это композиция из двенадцати колонн и барельефов, которые олицетворяют все самые главные события при строительстве Волжской ГЭС, а в центре этой величественной колоннады устроен бассейн, олицетворяющий Волгу. Над ним — бетонный тетраэдр (такими перекрывали Волгу) и парящая чайка.
Площадь Ленина и парк «Волжский». Эта самая большая площадь города. Именно здесь и проходят основные городские праздники и народные гуляния. На площади есть несколько фонтанов, в том числе и светомузыкальный. Парк «Волжский» разделён на зоны: детский уголок, зона отдыха, религиозный центр, военно-патриотическое направление, парк творчества, зона отдыха для пожилых, спорткомплекс.
Волжский расположен неподалеку от Волго-Ахтубинской поймы, крупного природного парка, имеющего международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Туристические тропы пролегают через живописные лесные массивы — дубраву, осокорник, сосняк. Особенно красиво в пойме весной, в период половодья: ерики разливаются, формируется живописный заливной луг, массово цветут первоцветы: тюльпан Биберштейна, гусиный лук, хохлатка Галлера. В пойме также можно увидеть места обитания реликтовых растений и редких птиц.
Будучи в Волжском, можно порыбачить на реках Ахтуба и Волга. На Ахтубе любители посидеть у воды с удочкой усаживаются в окрестностях моста на остров Зеленый, Козьего и городского пляжей. Советуют бывалые порыбачить и на озере Круглом. Поймать в этих местах можно леща, окуня и красноперку, сома, судака и щуку.
Летом можно позагорать на пляжах, покататься на гидроциклах, сапбордах и даже яхтах. А еще в городе есть круглогодичный аквапарк и веревочный парк.
Непосредственно на левом берегу Ахтубы, в самом городе, расположены несколько баз отдыха и пансионатов — «Турбаза Волжская», санаторий-профилакторий «Ахтуба», «Кристалл». Но гораздо больше их в пойменной части — на другом берегу реки. Местные советуют также приглядеться к гостиницам, коих в городе развитая сеть, и при желании даже снять квартиру на пару дней в центре Волжского — это недорого и удобно, а из города можно без проблем добраться на экскурсии в соседний Волгоград и Заволжье.
Туристы могут совершить в Волжском экскурсию на пивоваренный завод «AB InBev Efes». Предприятие готово показать всем желающим современное производство пива, рассказать об истории возникновения и развития пивоварения, поделиться интересными фактами о напитке и культуре потребления. Проект нацелен на развитие у людей культуры ответственного подхода к потреблению пива, знакомство с его богатой историей, традициями, достоверной информацией о качестве производимой в России продукции.
Не менее интересной считается экскурсия на предприятие GRASS — это производитель профессиональных моющих средств, бытовой химии, косметики, а также автохимии и автокосметики.
Путешественников готовы познакомить с производственным процессом инновационного предприятия, показать им интересные химические опыты в лаборатории, библиотеку запахов и не только.
Приглашает к себе в гости также и Волжский трубный завод. Туристам готовы показать эко-дом — современный административно-лабораторный корпус «ECO HOUSE ТМК». В нём работают все экослужбы завода. В лабораториях можно не только вести контроль качества атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточной воды, воздуха рабочей зоны, но и заниматься аналитической работой.
Показывают гостям и ТПЦ-3 — горячий цех, здесь можно посмотреть на процесс производства бесшовных труб, узнать о производстве в целом, истории предприятия, трудовых династий и многом другом.
Любители пищевой промышленности могут посетить хлебопекарное производство компании «ХлебНаш». Экскурсантам могут показать полный цикл производства тостерного хлеба: от замешивания теста до упаковки, рассказать о современном оборудовании, угостить свежей выпечкой.
Местные жители всегда советуют туристам посетить картинную галерею. Расположена она в красивом старинном здании, построенном в XIX веке. Здание признано историческим и архитектурным памятником. Основу музейного собрания составляют произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Собрание фондов в основном состоит из произведений российских мастеров от 1920-х годов до наших дней.
В галерее также можно полюбоваться современным декоративно-прикладным искусством — керамикой, гобеленом, стеклом, фарфором, а также произведениями народных художественных промыслов России — Гжели, Хохломы, Жостово, Мстеры. Народное искусство представлено в галерее глиняной игрушкой — дымковской и филимоновской.
Еще одно интересное место с точки зрения искусства — «Выставочный зал им. Г. В. Черноскутова». Открыт был в 1989 году по инициативе волжских профессиональных художников. Назван он в честь заслуженного художника России Геннадия Черноскутова. С момента основания выставочный зал является местом, которое притягивает к себе всех творческих и ярких индивидуальностей, талантливых художников, музыкантов, поэтов.
Еще одно интересное место — Музей-мастерская скульптора Петра Малкова. Из-под его резца вышли многие знаковые памятники Волгограда и почти все памятники Волжского. В коллекции будущего музея огромное количество документов и фотографий, эскизов и готовых работ, личных вещей, библиотека и фонотека Петра Лукича.
Кроме того, туристам стоит посетить Волжский историко-краеведческий музей. Является одним из самых старых музеев города. Фонд учреждения включает в себя документальные свидетельства и различные предметы, которые были связаны со временем строительства Волжской ГЭС, многих других промышленных предприятий, а также вещи, рассказывающие о социальной и культурной жизни местного населения того времени.
Интересен будет для туристов и Музей памяти солдат войны и правопорядка. Экспозиция состоит из двух выставок. Первая — «Заволжье в годы Великой Отечественной войны» — повествует об истории села Безродного, строительства железной дороги в годы войны, артиллерии, авиации, флота и медицины Заволжья, а также документы, письма и воспоминания участников Сталинградской битвы .
Вторая часть музея представлена экспозицией «История волжской милиции за 60-лет». Она повествует о создании советской милиции, участии частей НКВД в Сталинградской битве, правоохранительных органов — в строительстве ГЭС, а волжских милиционеров — в контртеррористических операциях в Чечне и Афганистане. Отдельный зал посвящен нынешним будням и работе всех подразделений волжской полиции.
Одним из главных фестивалей города считают фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100. Вообще его прародителем считается другой фестиваль — Elton Ultra, который с 2014 года был единственным в России ультрамарафоном в зоне полупустыни, проводился он около озера Эльтон. В 2021 году его создатель Вячеслав Глухов объявил о закрытии проекта и создании нового — ULTRA100, но уже со штаб-квартирой в г. Волжском.
По сути фестиваль переродился — перебрался из пустынных степей в город и стал разнообразнее в плане активностей. Что касается спорта, то маршруты марафонов пролегают через песчаные барханы, степи, полупустыни, озера. В этом году он также включал в себя первую в мире гонку с дополненной реальностью под названием Cyber Virtual Race. Что касается творчества, то программа мероприятия весьма разнообразна — это и выступления музыкантов и диджеев, и всевозможные творческие площадки.
Особенно интересно в Волжском в День города. Отмечают его всегда с размахом по нескольку дней. Для горожан организуют концерты, выставки, велопробеги, катание на гидроциклах, флайборд-шоу, фестиваль красок, фестиваль уличных субкультур, фейерверк и многое другое. в общем, активности на любой вкус и возраст.
Константиновский фестиваль проводится у храма Святых равноапостольных Константина и Елены. Это фестиваль казачьей культуры и быта. В шатрах можно познакомиться с традиционным укладом жизни и предметами обихода донских казаков, а возле них посмотреть на театрализованные постановки и джигитовку с шашками, выставки, поучаствовать в мастер-классах.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».