К властям Украины обратились с просьбой признать суверенитет Башкирии

Верховная рада Украины на своем сайте опубликовала проект постановления о признании государственного суверенитета Башкирии. Проект был внесен «Башкирским национальным политическим центром».
Таким образом, организация обратилась к украинским властям с просьбой о признании независимости региона.
Отметим, что ранее власти Украины признали независимость Чеченской республики Ичкерия (название исторической области, которая располагается в юго-восточной части современной Чеченской республики — прим. ред.). Проект постановления о независимости Ичкерии внесли украинские депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. Также ранее Депутаты Верховной Рады Украины выступили с требованием о признании государственного суверенитета и независимости республики Татарстан.
По информации из открытых источников, «Башкирский Национальный Политический Центр» — башкирская политическая организация, целью которой является выход Республики Башкортостан из состава Российской Федерации. Лидером организации является известный национал-активист Руслан Габбасов*.
Ранее Руслан Габбасов*, лидер движения «Башкорт**», которое в мае 2020 года было признано экстремистской организацией и запрещено на территории России, в открытом письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его инициировать рассмотрение Верховной Радой Украины проекта постановления «О признании Республики Башкортостан оккупированной территорией».
* — внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
** — «Башкорт» в мае 2020 года был признан Верховным судом Башкирии экстемистской организацией и запрещен на территории России.