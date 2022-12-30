К властям Украины обратились с просьбой признать суверенитет Башкирии

Отметим, что ранее власти Украины признали независимость Чеченской республики Ичкерия (название исторической области, которая располагается в юго-восточной части современной Чеченской республики — прим. ред.). Проект постановления о независимости Ичкерии внесли украинские депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. Также ранее Депутаты Верховной Рады Украины выступили с требованием о признании государственного суверенитета и независимости республики Татарстан.