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К властям Украины обратились с просьбой признать суверенитет Башкирии

Сегодня, 09:15
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Проект постановления был опубликован на сайте Верховной Рады Украины

Верховная рада Украины на своем сайте опубликовала проект постановления о признании государственного суверенитета Башкирии. Проект был внесен «Башкирским национальным политическим центром».

Таким образом, организация обратилась к украинским властям с просьбой о признании независимости региона.

Отметим, что ранее власти Украины признали независимость Чеченской республики Ичкерия (название исторической области, которая располагается в юго-восточной части современной Чеченской республики — прим. ред.). Проект постановления о независимости Ичкерии внесли украинские депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. Также ранее Депутаты Верховной Рады Украины выступили с требованием о признании государственного суверенитета и независимости республики Татарстан.

По информации из открытых источников, «Башкирский Национальный Политический Центр» — башкирская политическая организация, целью которой является выход Республики Башкортостан из состава Российской Федерации. Лидером организации является известный национал-активист Руслан Габбасов*.

Ранее Руслан Габбасов*, лидер движения «Башкорт**», которое в мае 2020 года было признано экстремистской организацией и запрещено на территории России, в открытом письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его инициировать рассмотрение Верховной Радой Украины проекта постановления «О признании Республики Башкортостан оккупированной территорией».

* — внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов. 

** — «Башкорт» в мае 2020 года был признан Верховным судом Башкирии экстемистской организацией и запрещен на территории России.

 

#Азамат Нухов#Общество
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