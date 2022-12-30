Известно где в Уфе и в Башкирии окажут стоматологическую помощь в новогодние каникулы

У острой зубной боли нет ни праздников ни выходных и приходит она, в отличии от Нового года, обычно неожиданно. Тем более обилие сладостеей и прочих угощений может напомнить о старых проблемах новой болью. На случай, если одним из подарков на Новый год станет зубная боль и в Уфе и по Башкирии на протяжении всех новогодних каникул будут работать стоматологические кабинеты.