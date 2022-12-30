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Известно где в Уфе и в Башкирии окажут стоматологическую помощь в новогодние каникулы

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
По республике круглосуточная помощь будет оказываться в тех больницах, где имеется кабинеты или отделения стоматологии, а для уфимцев будут работать две поликлиники.

У острой зубной боли нет ни праздников ни выходных и приходит она, в отличии от Нового года, обычно неожиданно. Тем более обилие сладостеей и прочих угощений может напомнить о старых проблемах новой болью. На случай, если одним из подарков на Новый год станет зубная боль и в Уфе и по Башкирии на протяжении всех новогодних каникул будут работать стоматологические кабинеты.

В Уфе работать, причем круглосуточно, будут две стоматологические поликлиники, одна детская, а другая взрослая. Несовершеннолетних уфимцев примут в детской стоматологии № 7 по адресу улица Блюхера 25/1. Взрослых пациентов стоматологи примут в стоматологической поликлинике № 2 по адресу проспект Октября 105/3.

«Объясняем. Башкортостан» сообщает, что в остальных городах и селах Башкирии круглосуточно можно обратиться с любым экстренным или неотложным состоянием в приемный покой или же вызвать скорую помощь. Уточняется, что если в больнице есть кабинет или отделение стоматологической помощи — будет организовано круглосуточное дежурство стоматологической «неотложки».

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#Ирина Деревянчук#Общество
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