Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2022 года

Далее, на 4,4% подорожала белокочанная капуста, ее стоимость возросла до 19,5 рублей за килограмм. А вот свежие огурцы и помидоры в цене подняли на 4,4% и 3,5% соответственно. Теперь за один килограмм жителям Башкирии придется отдать до 161 рубля за огурцы и до 118,5 рубля за помидоры.