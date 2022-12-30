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Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2022 года

Сегодня, 15:44
Фото: 1MI
Больше всего в Башкирии подорожала морковь, капуста, а также свежие огурцы и помидоры, сообщает Башстат.

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии в период с 19 по 26 декабря. По данным Башстата, в процентном соотношении больше всего подорожала морковь — на 5,3% или до 29 рублей за кило.

Далее, на 4,4% подорожала белокочанная капуста, ее стоимость возросла до 19,5 рублей за килограмм. А вот свежие огурцы и помидоры в цене подняли на 4,4% и 3,5% соответственно. Теперь за один килограмм жителям Башкирии придется отдать до 161 рубля за огурцы и до 118,5 рубля за помидоры.

Между тем, сосиски и сардельки подешевели на 5% — до 384,5 рублей, а овощные консервы для детского питания — на 2,6% или до 594,5 рублей.

#Элина Сайфранова
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