mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дорожники отрицают наличие льда на трассе в Башкирии, где в ДТП погибли два человека

Сегодня, 11:29
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
После ДТП в соцсетях появился ролик, где мужчина снимает происшествие и называет трассу льдом.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье» прокомментировали информацию из социальных сетей о том что на трассе Уфа-Оренбург близ Салавата, где утром 30 декабря произошло массовое ДТП, в котором погибли 2 человека и 4 человека получили травмы, якобы был лед.

В ведомстве сообщили о том, что на трассе действительно был и снег и низовая метель, однако с последствиями капризов стихии боролась спецтехника в количестве 12 единиц, данные о том, что спецтехника работала и на участке, где произошла трагедия, подтверждает система навигационная система ГЛОНАСС. Известно, что подрядчики-дорожники очищали дорогу и обрабатывали ее противогололедным реагентом.

В ФКУ Упрдор «Приуралье» напомнили, что несмотря на круглосуточную работу по содержанию дорог, водители во время неблагоприятных погодных условий не должны превышать скорость, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние ТС и груза, а также дорожные и метеорологические условия.

На трассе Уфа-Оренбург близ Салавата в массовом ДТП погибли 2 человека и 4 пострадали
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Своих не бросаем» и «#дома»: как власти Башкирии поздравляли жителей с Новым годом
Сегодня, 11:06
Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»
Вчера, 07:13
Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала
Вчера, 09:58
WhatsApp* перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году
27 декабря 10:32
Стало известно, какие автобусы будут работать в новогоднюю ночь в Уфе
28 декабря 05:01
Власти опубликовали график работы стоматологий в новогодние праздники в Башкирии
Сегодня, 04:41