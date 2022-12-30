Дорожники отрицают наличие льда на трассе в Башкирии, где в ДТП погибли два человека

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье» прокомментировали информацию из социальных сетей о том что на трассе Уфа-Оренбург близ Салавата, где утром 30 декабря произошло массовое ДТП, в котором погибли 2 человека и 4 человека получили травмы, якобы был лед.
В ведомстве сообщили о том, что на трассе действительно был и снег и низовая метель, однако с последствиями капризов стихии боролась спецтехника в количестве 12 единиц, данные о том, что спецтехника работала и на участке, где произошла трагедия, подтверждает система навигационная система ГЛОНАСС. Известно, что подрядчики-дорожники очищали дорогу и обрабатывали ее противогололедным реагентом.
В ФКУ Упрдор «Приуралье» напомнили, что несмотря на круглосуточную работу по содержанию дорог, водители во время неблагоприятных погодных условий не должны превышать скорость, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние ТС и груза, а также дорожные и метеорологические условия.