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Posted 30 декабря 2022, 11:29

Published 30 декабря 2022, 11:29

Modified 30 декабря 2022, 11:31

Updated 30 декабря 2022, 11:31

Дорожники отрицают наличие льда на трассе в Башкирии, где в ДТП погибли два человека

30 декабря 2022, 11:29
После ДТП в соцсетях появился ролик, где мужчина снимает происшествие и называет трассу льдом.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье» прокомментировали информацию из социальных сетей о том что на трассе Уфа-Оренбург близ Салавата, где утром 30 декабря произошло массовое ДТП, в котором погибли 2 человека и 4 человека получили травмы, якобы был лед.

В ведомстве сообщили о том, что на трассе действительно был и снег и низовая метель, однако с последствиями капризов стихии боролась спецтехника в количестве 12 единиц, данные о том, что спецтехника работала и на участке, где произошла трагедия, подтверждает система навигационная система ГЛОНАСС. Известно, что подрядчики-дорожники очищали дорогу и обрабатывали ее противогололедным реагентом.

В ФКУ Упрдор «Приуралье» напомнили, что несмотря на круглосуточную работу по содержанию дорог, водители во время неблагоприятных погодных условий не должны превышать скорость, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние ТС и груза, а также дорожные и метеорологические условия.

На трассе Уфа-Оренбург близ Салавата в массовом ДТП погибли 2 человека и 4 пострадали
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#Ирина Деревянчук#Общество
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