Дорожники отрицают наличие льда на трассе в Башкирии, где в ДТП погибли два человека

В ведомстве сообщили о том, что на трассе действительно был и снег и низовая метель, однако с последствиями капризов стихии боролась спецтехника в количестве 12 единиц, данные о том, что спецтехника работала и на участке, где произошла трагедия, подтверждает система навигационная система ГЛОНАСС. Известно, что подрядчики-дорожники очищали дорогу и обрабатывали ее противогололедным реагентом.