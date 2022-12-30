Долгожданный футуристичный фастбэк С5 марки OMODA представлен в Уфе в Башавтоком

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового.
Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Их отличительными чертами является футуристичный дизайн и современные технологии. Модельный ряд марки будет состоять из трёх автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен уже сейчас для бронирования в дилерском центре OMODA Башавтоком на специальных условиях.
Невероятный футуристичный облик OMODA С5 принадлежит международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции «Art in Motion», в основе которой лежит авангардный подход к цвету и форме. Сочетание плавных линий кузова и чётких выштамповок, необычные стилистические решения в форме и компоновке передних фар. Наиболее впечатляющим элементом автомобиля является решётка радиатора, которая исполнена по принципу «безграничности». Данный эффект усиливается расположенными внутри ромбовидных ячеек элементов алмазной формы, создающими визуальный эффект сияния за счёт игры света и тени.
Фастбэк кроссовер С5 марки OMODA представлен на российском рынке в трёх комплектациях, 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом — бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л. с. Двигатель работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число лучших в рейтинге «ТОП-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup. Силовой агрегат обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 9.9 секунд, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5.8 литров, в смешанном режиме — 7.1 литра и в городском — 9.5 литров. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.
Автомобиль в комплектации JOY включает в себя обширный список оснащения: 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему, четыре подушки безопасности, датчиком света и системой освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контроль и возможность выбора режима вождения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, комбинированную отделку сидений, двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, беспроводную зарядку для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 10.25 дюймов и аналогичных размеров систему мультимедиа с ёмкостным сенсорным экраном, навигацию и многое другое. Максимальная цена перепродажи OMODA C5 в комплектации JOY с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 069 900 рублей.
Приобретая фастбэк кроссовер в комплектации LIFESTYLE, покупатель получает автомобиль c более расширенным оборудованием: 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками, стильные красные элементы отделки присутствуют также в экстерьере, светодиодные фары основного света, передние противотуманные фары, динамические указатели поворота, многоцветную атмосферную подсветку интерьера и наружную декоративную подсветку под передними дверьми, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с HD-камерами, передние сиденья с вентиляцией и электрическими регулировками со стороны водителя, систему мониторинга слепых зон, бесконтактное открытие двери багажника, кожаную отделку сидений, шесть музыкальных динамиков, полный «зимний» пакет. OMODA C5 в комплектации LIFESTYLE с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 209 900 рублей.
Кроссовер OMODA C5 в топовой комплектации ULTIMATE в дополнение к оборудованию версии Lifestyle получает: коричневую кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор и пакет ассистентов помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения и функцию автоматического переключения дальнего и ближнего света. OMODA C5 в комплектации ULTIMATE с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 339 900 рублей.
PR-служба БАШАВТОКОМ OMODA
Официальный дилерский центр OMODA Башавтоком приглашает всех желающих для знакомства с автомобилем и проведения увлекательного тест-драйва по адресу:
Уфа, ул. Адмирала Макарова, 32. Тел.: +7 (34-72) 16-77-77