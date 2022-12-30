Долгожданный футуристичный фастбэк С5 марки OMODA представлен в Уфе в Башавтоком

Автомобиль в комплектации JOY включает в себя обширный список оснащения: 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему, четыре подушки безопасности, датчиком света и системой освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контроль и возможность выбора режима вождения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, комбинированную отделку сидений, двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, беспроводную зарядку для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 10.25 дюймов и аналогичных размеров систему мультимедиа с ёмкостным сенсорным экраном, навигацию и многое другое. Максимальная цена перепродажи OMODA C5 в комплектации JOY с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 069 900 рублей.