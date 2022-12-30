Более 300 обманутых дольщиков получат ключи от квартир в новых домах в Уфе

Ключи от новых квартир получат 312 обманутых дольщиков из Уфы. Ранее они вложили средства в приобретение жилья в домах по улице Энтузиастов. Об этом сообщает правительство Башкирии.
Площадь двух зданий составила суммарно порядка 15,4 тыс. кв. м. Их строительство было возобновлено в начале 2022 года Фондом защиты прав дольщиков РБ, а также Альянс-Строем, выступившим в роли генерального подрядчика.
Отмечается, что в ходе строительства в домах провели замену окон и витражных конструкций, реконструировали системы наружной канализации, теплосетей и водопровода. Для граждан также была построен подземный паркинг.