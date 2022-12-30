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Более 300 обманутых дольщиков получат ключи от квартир в новых домах в Уфе

Сегодня, 03:38
Площадь двух жилых домов по улице Энтузиастов превышает 15 тыс. кв. м.

Ключи от новых квартир получат 312 обманутых дольщиков из Уфы. Ранее они вложили средства в приобретение жилья в домах по улице Энтузиастов. Об этом сообщает правительство Башкирии.

Площадь двух зданий составила суммарно порядка 15,4 тыс. кв. м. Их строительство было возобновлено в начале 2022 года Фондом защиты прав дольщиков РБ, а также Альянс-Строем, выступившим в роли генерального подрядчика.

Отмечается, что в ходе строительства в домах провели замену окон и витражных конструкций, реконструировали системы наружной канализации, теплосетей и водопровода. Для граждан также была построен подземный паркинг.

 

 

#Азамат Нухов#Общество
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