Языковое богатство Татарстана

Развитие образования: Использование национальных языков в образовании позволяет более эффективно передавать знания и способствует развитию лингвистических и когнитивных навыков. Это особенно важно для детей, которые могут лучше усваивать материал на своем родном языке. Содействие взаимопониманию: Многонациональное общество требует эффективной коммуникации между различными этническими группами. Сохранение национальных языков способствует лучшему взаимопониманию и обогащению межкультурного диалога. Укрепление социокультурной интеграции: