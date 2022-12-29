Власти прокомментировали смертельное ДТП с вахтовиками из Башкирии

Глава администрации Зианчуринского района Дамин Юлинов высказался об аварии, в которой ранее погибли пять вахтовиков из Башкирии.
Напомним, инцидент произошел утром 29 декабря в Самарской области. В результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем водитель и пассажиры последнего скончались на месте.
Юланов подтвердил, что все пятеро погибших были уроженцами деревни Идельбаково. Известно, что мужчины возвращались с вахты в Москве.
В свою очередь, администрация района выражает свои соболезнования родственникам погибших и обещает оказать помощь в транспортировке тел и проведении церемоний прощания.