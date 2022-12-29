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Власти прокомментировали смертельное ДТП с вахтовиками из Башкирии

Сегодня, 15:52
Пять человек погибли в аварии в Самарской области сегодня, 29 декабря.

Глава администрации Зианчуринского района Дамин Юлинов высказался об аварии, в которой ранее погибли пять вахтовиков из Башкирии.

Напомним, инцидент произошел утром 29 декабря в Самарской области. В результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем водитель и пассажиры последнего скончались на месте.

Юланов подтвердил, что все пятеро погибших были уроженцами деревни Идельбаково. Известно, что мужчины возвращались с вахты в Москве.

В свою очередь, администрация района выражает свои соболезнования родственникам погибших и обещает оказать  помощь в транспортировке тел и проведении церемоний прощания.

#Азамат Нухов
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