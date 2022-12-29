VK отпразднует Новый год вместе с пользователями

Распеться к новогодней ночи
28 декабря ровно в 20:23 по московскому времени в официальном сообществе VK Музыки ВКонтакте стартует онлайн-трансляция новогоднего шоу «VK под шубой». Для зрителей выступят 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters — популярные артисты исполнят новые версии культовых зимних песен вместе с заслуженными звёздами эстрады, имена которых пока держатся в секрете.
Две первые композиции с новогодней пластинки уже доступны слушателям в VK Музыке: Валерия и The Hatters выпустили новую версию песни «Звенит январская вьюга», а 10AGE и Шура — кавер «Зимы» («Потолок ледяной, дверь скрипучая»).
Узнать секрет успеха Ольги Бузовой
Получить профессиональные советы, бесценный опыт и узнать интересные факты обо всём — от спорта и искусства до путешествий и карьеры — можно на специальных лекциях цикла «VK Место встречи идей». Спикерами выступят математик Александра Скрипченко, фитнес-тренер Алексей Столяров, ресторатор Антон Пинский, искусствовед Ольга Свиблова, психолог Михаил Лабковский, доктор Наталья Зубарева, певцы ELMAN, MIA BOYKA и неповторимая Ольга Бузова. Один из выпусков уже доступен в сообществе ВКонтакте с авторами, а еще два будут опубликованы 3 и 7 января.
Проверить свои знания
«Раскачаться» после Нового года помогут увлекательные VK Квизы — бесплатные онлайн-викторины на разные темы. Среди них: новогоднее кино, музыка, 90-е, «Гарри Поттер» или вопросы на общую тематику — пользователи смогут выбрать игру по интересам и в компании друзей или родственников и посоревноваться с другими игроками со всей страны.
Онлайн-викторины будут проходить в соцсети 2, 4, 6 и 8 января. Чтобы включиться в игру на праздниках было проще, 31 декабря Дмитрий Хрусталев проведёт специальный ознакомительный выпуск — зрители смогут познакомиться с правилами и изучить все аспекты VK Квизов. Запись предновогодней викторины будет запущена несколько раз, чтобы пользователи смогли подключиться в удобное им время: в 16:00, 19:00, 22:00 или в 00:30.
Для участия в VK Квизах достаточно подать заявку в официальном сообществе, без ограничений по возрасту или количеству игроков в команде.