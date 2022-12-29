Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала

Из-за того, что маршрут продлили, интервалы значительно возросли. Автобусы хоть и большие, но, по словам одной из местных жительниц, их меньше, чем было ранее. Альтернативный маршрут обслуживает «Башавтотранс» — в Уфе он как раз проходит по Проспекту, начиная с автовокзала. Для чего было необходимо пускать новые автобусы по Проспекту, жители не понимают, ведь очень многим нужна была именно Черниковка. К тому же поездка по прежнему маршруту занимала гораздо меньше времени, чем сейчас.