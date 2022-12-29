Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала

С 23 декабря обслуживать межмуниципальный маршрут начал новый перевозчик — ООО «Помощь». В результате у жителей двух городов появилось множество проблем: нет расписания, интервалы между рейсами существенно увеличились. А накануне в Благовещенске «потеряли» ребенка, который бегал с остановки — взрослые просто не могли его «поймать». Встречали чуть ли не всем городом. В итоге все закончилось благополучно, но проблема осталась. Кстати, это уже не первый «транспортный» скандал, связанный именно с пригородными маршрутами.
Многие уфимцы ездят в Благовещенск на работу. Жители соседнего города также добираются на работу в Уфу, многие ездят на учебу в УТЭК и УГНТУ. На протяжении долгого времени маршруты обслуживал частный перевозчик — и жителей обоих городов все устраивало.
Светлана живет в Черниковке. Раньше, чтобы добраться на работу в Благовещенск, ей нужно было выйти на остановку «Колхозный рынок». В 7:30 автобус отправлялся по маршруту, так что она успевала на работу к 8:30. Интервалы между ресами не превышали 20 минут. С 23 декабря привычная схема сломалась. На маршрут вышли большие автобусы нового перевозчика. При этом изменилась схема движения — теперь автобус идет по проспекту Октября. Первый рейс — с остановки «Улица имени города Галле» в 7:40.
«В Черниковке он останавливается на 17-й больнице, откуда отправляются все вахтовые автобусы. Во-первых, до этой остановки нужно еще добраться, во-вторых, найти этот нужный нам автобус. Когда он подъедет, как его искать? И, главное, что на работу мне уже не успеть», — рассказал местная жительница Mkset.
Частного перевозчика просто пытаются выдавить с рынка, предполагает один из его участников.
«Сначала предложили изменить маршрут, при этом поставив на него автобусы большого класса. Но они там и не нужны. Потом Минтранс провел конкурс, причем разместив извещение о нем не в специальном разделе, а среди всех документов, чтобы было сложнее найти. В итоге на маршруты вышло ООО «Помощь», — прокомментировал знакомый с ситуацией собеседник Mkset на условиях анонимности.
Тот же источник отмечает, что ООО «Помощь» выходит и на другие межмуниципальные маршруты, но автобусов, зарегистрированных в реестре Ространснадзора, у компании всего порядка 30. Тогда как, по его подсчетам, только на маршрут Уфа-Благовещенск необходимо 15. По его данным, «Помощь» арендует автобусы у московского ООО «АПИ».
Как следует из данных сервиса «Seldon.Basis», «АПИ» аффилировано с подмосковным ООО «Автомиг». Последняя компания работала в Перми, обслуживая городские маршруты в период, когда замминистра краевого Минтранса был Александр Клебанов. Ныне он — уже глава башкирского Минтранса.
Проблема заключается еще и в том, что автобусы должны быть зарегистрированы в реестре Ространснадзора. Но транспортных средств «АПИ» в перечне нет.
После смены перевозчика жителей двух городов испытывают серьезные проблемы с поездками на работу и учебу. Раньше благовещенские студенты могли не снимать жилье в Уфе, а просто ежедневно приезжать на учебу. Сейчас их жизнь серьезно усложнилась.
«За три часа выходить придется, чтобы не опоздать в колледж», — сообщил один горожанин.
«Фантомный автобус, который пытаюсь дождаться с 23 декабря», — пишет Ольга Р. в соцсети.
«Что за расписание: ни остановок, ни время не указано, и где ждать автобус», — возмущается Татьяна К.
Из-за того, что маршрут продлили, интервалы значительно возросли. Автобусы хоть и большие, но, по словам одной из местных жительниц, их меньше, чем было ранее. Альтернативный маршрут обслуживает «Башавтотранс» — в Уфе он как раз проходит по Проспекту, начиная с автовокзала. Для чего было необходимо пускать новые автобусы по Проспекту, жители не понимают, ведь очень многим нужна была именно Черниковка. К тому же поездка по прежнему маршруту занимала гораздо меньше времени, чем сейчас.
В благовещенской администрации вроде как пытаются решить проблему. Накануне провели совещание с Минтрансом. Горожанам объяснили, что в ближайшие два дня (29 и 30 декабря) на линии коммерческого 104-го маршрута будут курсировать 10 автобусов по двум схемам движения — один через Северный автовокзал, второй через Черниковку (Тимашево и Первомайскую) поочередно. В результате выберут наиболее удачную схему движения «на основании пассажиропотока». То есть оставят тот маршрут, где будет собираться больше пассажиров.
«Завтра автобусы 104 (частный перевозчик) поедут по следующим маршрутам. Один поедет по западной дороге через Уфанефтехим, а следующий поедет через Тимашево, Невского, Кольцевая, Колхозный рынок, Нефтяной институт, Комарова и до Галле», — сообщили в администрации Благовещенского района.
Однако горожане сомневаются, что за два предновогодних дня можно определить наиболее востребованный маршрут. Вопросы у них возникают и к проведению конкурса — ведь в его условиях должны были изначально указать схему движения.
«Нарушение схемы маршрута - серьезное нарушение. Почему транспортники эти автобусы на штрафстоянку не увезли?», — удивляется Ольга Р.
Появились и первые замечания к новому перевозчику — один из жителей Башкирии написал, что видел, как автобус якобы совершил обгон на повороте.
В Башкирии уже не первый год с довольно спорными результатами продолжается транспортная реформа. Власти вроде бы решили (или почти решили) с проблему с нелегалами, добились введения расчета онлайн (хотя частники по-прежнему предпочитают брать плату "наличкой" или онлайн-переводами на банковскую карту), однако с точки зрения удобства для пассажиров все не так однозначно. Перевозчики, которые не смогли заменить небольшие автобусы на более комфортные, вынуждено расстались с маршрутами. Однако предоставленная людям альтернатива оказалась не вполне удобной.
Ситуация с маршрутом Уфа-Благовещенск — не первая проблемная. Ранее жители пригородных сел завалили Радия Хабирова жалобами на отсутствие транспорта. В итоге глава Башкирии даже коснулся проблемы на совещании в понедельник, 26 декабря. Он поручил решить вопрос с пригородными автобусами до 17 января.
Mkset направил в Минтранс запрос на комментарий.