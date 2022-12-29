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В Уфе открылся новый дилерский центр OMODA Башавтоком

Сегодня, 08:01
Фото: Башавтоком
В октябре 2022 года группа компаний Башавтоком и автомобильная марка OMODA подписали соглашение об открытии нового дилерского центра в Уфе.

Дилерский центр OMODA Башавтоком расположен в одной из самых крупных авто-деревень Уфы, имеет удобный подъезд со стороны ул. Трамвайная и просторную собственную парковку.

Здание дилерского центра OMODA Башавтоком отвечает высочайшим стандартам марки. Шоу-рум вмещает девять демонстрационных автомобилей. Сервисный центр располагает  пятью слесарными постами, полным комплектом оборудования и специнструментом. Также здесь работает кузовное производство, которое позволяет осуществлять восстановительный ремонт.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, дилерский центр предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхованию автомобилей, а также работает по программе OMODA TRADE-IN. Владельцев автомобилей с пробегом любой модели, желающих приобрести фастбэк-кроссовер OMODA C5, ожидают интересные условия покупки, а именно получение дополнительной выгоды от дистрибьютора и автосалона 320 000 рублей до конца декабря 2022 года.

Модельный ряд марки будет состоять из трёх автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен для приобретения уже сейчас в дилерском центре OMODA Башавтоком.

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе.  Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA.  Отличительными чертами этих автомобилей является футуристичный дизайн и современные технологии.

PR-служба БАШАВТОКОМ OMODA

Официальный дилерский центр OMODA Башавтоком приглашает всех желающих для знакомства с автомобилем и проведения увлекательного тест-драйва по адресу: Уфа, ул. Адмирала Макарова, 32. Тел.: +7 (34-72) 16-77-77

Реклама. ООО «Башавтоком-Ф» erid: LjN8JwvZt

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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