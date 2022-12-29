В Уфе открылся новый дилерский центр OMODA Башавтоком

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Отличительными чертами этих автомобилей является футуристичный дизайн и современные технологии.