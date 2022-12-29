В Учалах исполнили детские новогодние желания

— Огромная благодарность тем добрым волшебникам, которые с теплом и любовью собрали подарки для детей и подарили детям праздник! Каждый ребёнок, держа в руках частицу вашего тепла, вашей заботы и внимания, почувствовал, что чудеса существуют! Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость и счастье! — поблагодарила участников акции начальник отдела по делам опеки и попечительства администрации МР Учалинский район Резеда Галина.