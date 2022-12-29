В Учалах исполнили детские новогодние желания

Елочные шары разбирали работники ГОКа и горожане, которые и приобрели для
ребят в подарок то, что они попросили у сказочного волшебника: планшеты,
телефоны, тюбинги, машинки, лыжи, куклы и многое другое.
Вручение 35 подарков состоялось в спортзале «Энергия» у наряженной елочки.
Как и полагается на праздничных утренниках, ребята сначала поиграли в игры,
поводили хороводы, получили поздравления от Деда Мороза, Снегурочки, символа
наступающего года и сказочных персонажей.
— Уважаемые родители, дорогие ребята, поздравляю вас с наступающими
новогодними праздниками, желаю счастья, здоровья, благополучия! Пусть все эти
подарки принесут ребятам не только радость, но и пользу: кому-то в спорте, кому-
то в играх. Будьте здоровыми и счастливыми! — обратился к гостям праздника
директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.
— Огромная благодарность тем добрым волшебникам, которые с теплом и любовью собрали подарки для детей и подарили детям праздник! Каждый ребёнок, держа в руках частицу вашего тепла, вашей заботы и внимания, почувствовал, что чудеса существуют! Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость и счастье! — поблагодарила участников акции начальник отдела по делам опеки и попечительства администрации МР Учалинский район Резеда Галина.
Благотворительная акция «Новогоднее чудо» в этом году прошла на 34 предприятиях УГМК: в офисных помещениях, на проходных и промплощадках были установлены ёлки, украшенные новогодними шарами с детскими обращениями к Деду Морозу. Каждый сотрудник мог снять с дерева любой шарик и осуществить мечту ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Всего работники УГМК исполнили желания 1200 детей.
— Огромная благодарность тем добрым волшебникам, которые с теплом и любовью собрали подарки для детей и подарили детям праздник! Каждый ребёнок, держа в руках частицу вашего тепла, вашей заботы и внимания, почувствовал, что чудеса существуют! Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость и счастье! — поблагодарила участников акции начальник отдела по делам опеки и попечительства администрации МР Учалинский район Резеда Галина.
Благотворительная акция «Новогоднее чудо» в этом году прошла на 34 предприятиях УГМК: в офисных помещениях, на проходных и промплощадках были установлены ёлки, украшенные новогодними шарами с детскими обращениями к Деду Морозу. Каждый сотрудник мог снять с дерева любой шарик и осуществить мечту ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Всего работники УГМК исполнили желания 1200 детей.