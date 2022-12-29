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Цифровое неравенство. О чём молчит Минцифры

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
В каких населенных пунктах России есть шанс поймать сеть, а в каких время замерло, сообщают «Новые известия».

На прошлой неделе на во время «Парламентского часа» состоялось выступление главы Минцифры Максута Шадаева. Министр заявлял о росте доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет. Согласно указу Владимира Путина от 2014 года, жители должны иметь скорость подключения не ниже 10 Мб в секунду. В эпоху развития сетей 5G (в Корее средняя скорость загрузки в прошлом году составила 492 Мб в секунду) такой показатель выглядит устаревшим. Но и это лучше, чем ничего.

Так, в ходе своего выступления Шадаев оперировал цифрами за последние 3 года, а не за актуальный период 2022 года. Так вот за эти три года доля домохозяйств со скоростным подключением выросла на 9 п. п., также доступ к сети получили 3,5 тыс. малочисленных населённых пунктов.
 
Как сообщают «Новые известия», в 2019 году в среднем по России доступ к интернету имели 73,6% домохозяйств, по итогам 2020 — 82,6%, однако средние данные не отражают все проблемы, которые имеются в регионах России. И вот об этом на «Парламентском часе» не было сказано и слова. 

Отмечается, что отсутствие доступа к сети — это особенность не только бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока. Данные Росстата показывают, что наименьшая доля домохозяйств без доступа к Интернету находится в Западной части России.

Где жители России ловят интернет

Так, в селе Новомусино в Башкирии школьники вынужден были ловить интернет для занятий на дистанте в заброшенном коровнике, в Новопетровке Пермского края дети, чтобы отправить домашнее задание, залазили на старую вышку. Однако больному жителю зимой добираться до заброшенного коровника и залезать на вышки будет, мягко говоря, не комфортно. Однако и такой расклад не самый худший. 

Есть места без связи вовсе. В забайкальский посёлок Ленинский «Ростелеком» обещал провести связь ещё в 2010 году, но до сих пор этого не сделал. А жители якутских сёл не смогли проголосовать за подключение к интернету… потому что у них нет связи.

Так, Новогородская область находится на третьем месте в рейтинге Минцифры по созданию и ведению официальных страниц в социальных. Однако для кого местные чиновники транслируют свои сообщения через интернет? Целевая аудитория таких аккаунтов явно не местные жители, так как немногие из них могут оценить это достижение, и тем более получить телемедицинские услуги с таким покрытием сети — в области самый низкий в стране уровень обеспечения доступа к широкополосному интернету.

Экзотикой интернет является и для жителей Рязанской области, которая, к слову, соседствует с развитой Московской областью. Кроме того, открытие базовых станций, вещающих на сёла и деревни в Рязанской области — эпохальное событие, на которое приезжает зампред областного правительства Артём Никитин.

Регионы в России имеют разный стартовый потенциал: где-то в лесах затеряны бедные деревни, в которых люди довольствуются передачами «Радио России», а где-то нефтяники покрывают тайгу спутниковым интернетом. Но и темпы развития даже при наличии господдержки отличаются между регионами более чем в 70 раз!

Так, в сфере обеспечения интернетом в России есть два аутсайдера — Мордовия под руководством Артема Здунова и Республика Марий Эл под руководством Юрия Зайцева. В этих регионах нет ни доступного интернета, ни заметных изменений ситуации в лучшую сторону и телемедицина, которая, по мнению властей, должна спасти страну, надолго останется выдумкой из научно-фантастических книг.

Тем не менее шанс все исправить, исходя из опыта других регионов России, есть. В частности, в Чечне доля домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к сети в период с 2014 по 2021 годы, выросла на 67,6 п. п. до 96,2%, Камчатка прибавила 47,3 п. п. до 88%.

Цифровое равенство

Для обеспечения всех жителей России скоростным доступом к Интернету уже к 2030 году Минцифры в апреле прошлого года запустило второй этап программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2021 году установили и запустили вышки сотовой связи в 1201 малом населенном пункте, однако Максут Шадаев не упомянул в своем докладе о том, что программу на 2022 год пришлось значительно скорректировать в сторону снижения плана.

Несмотря на щедрое финансирование УЦН 2.0 в размере ₽14,76 млрд на 2022 год, поставки оборудования буксуют из-за антироссийских санкций. Так, изначальный план на обеспечение связью 2000 малых населенных пунктов пришлось сократить до 958. За весь 2022 год в Мордовии связью было обеспечено только 11 населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что Минцифры заключило соглашение на реализацию УЦН 2.0 только с одной компанией — государственным «Ростелекомом» (владеет оператором сотовой связи «Теле2»), который получит все деньги. Как госкомпания телекоммуникационный гигант попал под антироссийские санкции ещё в начале 2022 года.

Сложности есть и с импортозамещением. Так, принадлежащая «Ростелекому» компания «Булат» знаменита в первую очередь наклеиванием своих этикеток на оборудование компании Huawei, которая недавно официальным заявила о прекращении поставок сетевого оборудования корпоративным клиентам. «Ростелеком» заключил форвардный контракт на поставку отечественных систем с компанией Yadro, но на разработку и начало серийного производства оборудования уйдёт ещё минимум 3 года. 
 
Уверенности также нет в достаточном финансировании программы Устранения цифрового неравенства 2.0. Как оценил депутат Александр Хинштейн, программа требует минимум 15 миллиардов рублей в год, однако согласовать прежние объёмы финансирования в размере ₽14,7 млрд Минцифре удалось не сразу. К первому чтению проекта бюджета Шадаеву обещали выдать и вовсе лишь 6,78 миллиарда рублей. Устранение цифрового неравенства сейчас явно не в приоритете, и в будущем нельзя исключать пересмотра финансирования в меньшую сторону.

Планы до 2030 года наполеоновские: необходимо обеспечить связью 24 тыс. населённых пунктов. Пока же интернет появляется со скоростью примерно 1000 деревень в год. А придётся ускориться до 2750 деревень в год. Как это сделать в условиях дефицита бюджета и оборудования, никто не рассказывает, а Минцифры обходит эту неудобную ему стороной. Так что, вероятно, башкирские и пермские школьники так и будут лазать по деревьям и коровникам, чтобы прогрызть гранит науки, а деревенские старики просто тихо умирать в глубинке, из-за того, что медицинскую (и обычную и новомодную «теле») им оказывать некому и нечем. С другой стороны, ведь как удобно: меньше интернета, больше «Радио России». Зато никаких соблазнов, что кто-то решит узнать чуть больше, чем рекомендовано пропагандой, и наткнется в сети на «вредный», не «скрепный» контент. У товарища майора будет лишний выходной.

#Элина Сайфранова
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