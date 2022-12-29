Цифровое неравенство. О чём молчит Минцифры

Так, в селе Новомусино в Башкирии школьники вынужден были ловить интернет для занятий на дистанте в заброшенном коровнике, в Новопетровке Пермского края дети, чтобы отправить домашнее задание, залазили на старую вышку. Однако больному жителю зимой добираться до заброшенного коровника и залезать на вышки будет, мягко говоря, не комфортно. Однако и такой расклад не самый худший.

Есть места без связи вовсе. В забайкальский посёлок Ленинский «Ростелеком» обещал провести связь ещё в 2010 году, но до сих пор этого не сделал. А жители якутских сёл не смогли проголосовать за подключение к интернету… потому что у них нет связи.