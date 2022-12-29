Цифровое неравенство. О чём молчит Минцифры

На прошлой неделе на во время «Парламентского часа» состоялось выступление главы Минцифры Максута Шадаева. Министр заявлял о росте доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет. Согласно указу Владимира Путина от 2014 года, жители должны иметь скорость подключения не ниже 10 Мб в секунду. В эпоху развития сетей 5G (в Корее средняя скорость загрузки в прошлом году составила 492 Мб в секунду) такой показатель выглядит устаревшим. Но и это лучше, чем ничего.
Отмечается, что отсутствие доступа к сети — это особенность не только бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока. Данные Росстата показывают, что наименьшая доля домохозяйств без доступа к Интернету находится в Западной части России.
Так, в селе Новомусино в Башкирии школьники вынужден были ловить интернет для занятий на дистанте в заброшенном коровнике, в Новопетровке Пермского края дети, чтобы отправить домашнее задание, залазили на старую вышку. Однако больному жителю зимой добираться до заброшенного коровника и залезать на вышки будет, мягко говоря, не комфортно. Однако и такой расклад не самый худший.
Есть места без связи вовсе. В забайкальский посёлок Ленинский «Ростелеком» обещал провести связь ещё в 2010 году, но до сих пор этого не сделал. А жители якутских сёл не смогли проголосовать за подключение к интернету… потому что у них нет связи.
Так, Новогородская область находится на третьем месте в рейтинге Минцифры по созданию и ведению официальных страниц в социальных. Однако для кого местные чиновники транслируют свои сообщения через интернет? Целевая аудитория таких аккаунтов явно не местные жители, так как немногие из них могут оценить это достижение, и тем более получить телемедицинские услуги с таким покрытием сети — в области самый низкий в стране уровень обеспечения доступа к широкополосному интернету.
Экзотикой интернет является и для жителей Рязанской области, которая, к слову, соседствует с развитой Московской областью. Кроме того, открытие базовых станций, вещающих на сёла и деревни в Рязанской области — эпохальное событие, на которое приезжает зампред областного правительства Артём Никитин.
Регионы в России имеют разный стартовый потенциал: где-то в лесах затеряны бедные деревни, в которых люди довольствуются передачами «Радио России», а где-то нефтяники покрывают тайгу спутниковым интернетом. Но и темпы развития даже при наличии господдержки отличаются между регионами более чем в 70 раз!
Так, в сфере обеспечения интернетом в России есть два аутсайдера — Мордовия под руководством Артема Здунова и Республика Марий Эл под руководством Юрия Зайцева. В этих регионах нет ни доступного интернета, ни заметных изменений ситуации в лучшую сторону и телемедицина, которая, по мнению властей, должна спасти страну, надолго останется выдумкой из научно-фантастических книг.
Тем не менее шанс все исправить, исходя из опыта других регионов России, есть. В частности, в Чечне доля домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к сети в период с 2014 по 2021 годы, выросла на 67,6 п. п. до 96,2%, Камчатка прибавила 47,3 п. п. до 88%.
Для обеспечения всех жителей России скоростным доступом к Интернету уже к 2030 году Минцифры в апреле прошлого года запустило второй этап программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2021 году установили и запустили вышки сотовой связи в 1201 малом населенном пункте, однако Максут Шадаев не упомянул в своем докладе о том, что программу на 2022 год пришлось значительно скорректировать в сторону снижения плана.
Несмотря на щедрое финансирование УЦН 2.0 в размере ₽14,76 млрд на 2022 год, поставки оборудования буксуют из-за антироссийских санкций. Так, изначальный план на обеспечение связью 2000 малых населенных пунктов пришлось сократить до 958. За весь 2022 год в Мордовии связью было обеспечено только 11 населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что Минцифры заключило соглашение на реализацию УЦН 2.0 только с одной компанией — государственным «Ростелекомом» (владеет оператором сотовой связи «Теле2»), который получит все деньги. Как госкомпания телекоммуникационный гигант попал под антироссийские санкции ещё в начале 2022 года.
Планы до 2030 года наполеоновские: необходимо обеспечить связью 24 тыс. населённых пунктов. Пока же интернет появляется со скоростью примерно 1000 деревень в год. А придётся ускориться до 2750 деревень в год. Как это сделать в условиях дефицита бюджета и оборудования, никто не рассказывает, а Минцифры обходит эту неудобную ему стороной. Так что, вероятно, башкирские и пермские школьники так и будут лазать по деревьям и коровникам, чтобы прогрызть гранит науки, а деревенские старики просто тихо умирать в глубинке, из-за того, что медицинскую (и обычную и новомодную «теле») им оказывать некому и нечем. С другой стороны, ведь как удобно: меньше интернета, больше «Радио России». Зато никаких соблазнов, что кто-то решит узнать чуть больше, чем рекомендовано пропагандой, и наткнется в сети на «вредный», не «скрепный» контент. У товарища майора будет лишний выходной.