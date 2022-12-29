Суд вынес приговор жителю Башкирии, самовольно покинувшему часть

В указанный период Мирасов находился в в Учалинском районе, а в военный комиссариат прибыл лишь в октябре после начала в России частичной мобилизации. Как заявил Салават Мирасов, требования о возвращении к месту службы он проигнорировал по уважительной причине — ухаживал за отцом с инвалидностью. Однако суд установил, что уход за больным обеспечивала в том числе сестра обвиняемого.