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Суд вынес приговор жителю Башкирии, самовольно покинувшему часть

Сегодня, 14:00
Фото: Ирина Тропина / 1MI
Салават Мирасов получил три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Житель Учалинского района республики Салават Мирасов был осужден на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчину обвиняли в самовольном оставлении части в период частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского гарнизонного суда.

Сообщается, что в начале 2022 года Мирасов заключил контракт с Минобороны РФ сроком на два года. В июле мужчина по возвращении из отпуска должен был явиться к месту несения службы — в город Чебаркуль, чего он не сделал ввиду своего нежелания принимать участие в СВО.

В указанный период Мирасов находился в в Учалинском районе, а в военный комиссариат прибыл лишь в октябре после начала в России частичной мобилизации. Как заявил Салават Мирасов, требования о возвращении к месту службы он проигнорировал по уважительной причине — ухаживал за отцом с инвалидностью. Однако суд установил, что уход за больным обеспечивала в том числе сестра обвиняемого.

Салават Мирасов в настоящий момент признал свою вину в содеянном и раскаялся. Мужчину обязали выплатить 14 тысяч рублей в качестве вознаграждения его государственному защитнику. Отмечается, что Салават Мирасов стал первым осужденным в Башкирии по этой части статьи, которая была введена в сентябре текущего года.

#Азамат Нухов
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