Скандал в Минтрансе, дома для сирот и подарки детям мобилизованных из Башкирии

Стало известно, какие подарки на Новый год получили дети мобилизованных из Башкирии. Фото с содержимым подарка было опубликовано в соцсетях. В набор вошли сладости, ночник, цветные маркеры и необычный рюкзак. В комментариях под постом многие пользовательницы сообщили, что также получили наборы с аналогичным содержимым.
В Гострудинспекции по Башкирии напомнили, что в предстоящую пятницу, 30 декабря, рабочий день не будет сокращенным. Объясняется это тем, что день празднования Нового года выпадает на субботу. В ведомстве также напомнили, что праздничные выходные в этом году продлятся с 31 декабря по 8 января.
Супружескую пару из Белокатайского района республики приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, а также обязали выплатить 300 тысяч рублей. Супруги занимались строительством домов для сирот, за что получили сумму порядка 19 миллионов рублей. Однако экспертиза показала, что жилье не соответствует установленным нормам, а также не является пригодным для жизни. Свою вину злоумышленники не признали.
Скандал случился в региональном Минтрансе. С 23 декабря обслуживать межмуниципальный маршрут начал новый перевозчик — ООО «Помощь». В результате у жителей двух городов появилось множество проблем: нет расписания, интервалы между рейсами существенно увеличились. А накануне в Благовещенске «потеряли» ребенка, который бегал с остановки — взрослые просто не могли его «поймать». Встречали чуть ли не всем городом. В итоге все закончилось благополучно, но проблема осталась. Кстати, это уже не первый «транспортный» скандал, связанный именно с пригородными маршрутами. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.