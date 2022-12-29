Синоптики Башкирии рассказали о погоде в канун нового года

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на последние три дня 2022 года. Так, сегодня местами в республике ожидается небольшой снег, днем температура воздуха составит -19…-24 градуса. В утреннее время местами туман с видимостью 500 метров, а на некоторых участках дороги — гололедица.

Завтра, 30 декабря, температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, а днем составит -5...-10 градусов. Ожидается небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный.

Непосредственно 31 декабря ночью столбик термометра покажет -11...-16 градусов, а при прояснениях и вовсе -20...-25 градусов. Днем температура поднимется до -5...-10 градусов. Также ожидается небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный умеренный.