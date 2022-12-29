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Синоптики Башкирии рассказали о погоде в канун нового года

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
Жителей ждет похолодание до -25 градусов.
Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на последние три дня 2022 года. Так, сегодня местами в республике ожидается небольшой снег, днем температура воздуха составит -19…-24 градуса. В утреннее время местами туман с видимостью 500 метров, а на некоторых участках дороги — гололедица.
 
Завтра, 30 декабря, температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, а днем составит -5...-10 градусов. Ожидается небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный. 
 
Непосредственно 31 декабря ночью столбик термометра покажет -11...-16 градусов, а при прояснениях и вовсе -20...-25 градусов. Днем температура поднимется до -5...-10 градусов. Также ожидается небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный умеренный. 
 
#Элина Сайфранова
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