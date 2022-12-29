Семейную пару из Башкирии осудили за некачественное жилье для сирот

В домах выявлены были многочисленные нарушения градостроительного законодательства. Отмечается, что в качестве фундамента недобросовестный застройщик использовал деревянные пеньки. Нарушения также выявили в устройстве сетей электроснабжения и вентиляционных систем.



Обвиняемые отказались признавать свою вину в содеянном. В настоящий момент на их движимое и недвижимое имущество, чья сумма составляет более 20 миллионов рублей, наложен арест — в целях возмещения ущерба на их жилые дома.



