Семейную пару из Башкирии осудили за некачественное жилье для сирот

В Башкортостане суд огласил приговор по факту некачественного строительства жилья для детей-сирот
Супружескую пару из Башкирии приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также их обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд признал их виновными в мошенничестве, а также в продаже жилья, не соответствующего установленным стандартам, местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что семейная пара из Белокатайского района республики в период с 2016 по 2017 год предоставила районной администрации 20 квартир в семи домах на сумму чуть менее 19 миллионов рублей. Жилье предназначалось для детей-сирот. Дома, по заключению экспертов, были непригодны для проживания.
В домах выявлены были многочисленные нарушения градостроительного законодательства. Отмечается, что в качестве фундамента недобросовестный застройщик использовал деревянные пеньки. Нарушения также выявили в устройстве сетей электроснабжения и вентиляционных систем.
Обвиняемые отказались признавать свою вину в содеянном. В настоящий момент на их движимое и недвижимое имущество, чья сумма составляет более 20 миллионов рублей, наложен арест — в целях возмещения ущерба на их жилые дома.