mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Семейную пару из Башкирии осудили за некачественное жилье для сирот

Сегодня, 15:28
Фото: 1MI
За возведение домов для детей-сирот супруги получили порядка 19 миллионов рублей. Дома, как выяснялось позднее, были построены с множеством нарушений и были признаны непригодными для жизни

В Башкортостане суд огласил приговор по факту некачественного строительства жилья для детей-сирот

Супружескую пару из Башкирии приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также их обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд признал их виновными в мошенничестве, а также в продаже жилья, не соответствующего установленным стандартам, местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что семейная пара из Белокатайского района республики в период с 2016 по 2017 год предоставила районной администрации 20 квартир в семи домах на сумму чуть менее 19 миллионов рублей. Жилье предназначалось для детей-сирот. Дома, по заключению экспертов, были непригодны для проживания.

В домах выявлены были многочисленные нарушения градостроительного законодательства. Отмечается, что в качестве фундамента недобросовестный застройщик использовал деревянные пеньки. Нарушения также выявили в устройстве сетей электроснабжения и вентиляционных систем. 
 
Обвиняемые отказались признавать свою вину в содеянном. В настоящий момент на их движимое и недвижимое имущество, чья сумма составляет более 20 миллионов рублей, наложен арест — в целях возмещения ущерба на их жилые дома. 

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала
Сегодня, 09:58
Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»
Сегодня, 07:13
Рабочий день 30 декабря в Башкирии не будет сокращенным
Сегодня, 11:32
WhatsApp* перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году
27 декабря 10:32
Стало известно, какие автобусы будут работать в новогоднюю ночь в Уфе
Вчера, 05:01
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03