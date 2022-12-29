Радий Хабиров показал особенное для него фото

Радий Хабиров накануне, 28 декабря, опубликовал в своих социальных сетях фотографию с вице-премьером Башкирии Азатом Бадрановым. Как отметил Хабиров, данное фото для него «особенное».
— Мой друг, соратник и коллега Азат Бадранов принял решение и пошёл добровольцем именно в батальон им. Шаймуратова, — Радий Хабиров.
Кроме того, Хабиров не мог предположить, что когда-нибудь увидит вице-премьера в военной форме и бронежилете.
Напомним, что Азат Бадранов сообщил о решении отправиться на специальную военную операцию в конце сентября. В ноябре вице-премьера проводили на службу в звании лейтенанта.