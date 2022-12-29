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Радий Хабиров показал особенное для него фото

Сегодня, 03:25
Фото: Телеграм-канал Радия Хабирова.

Глава Башкирии опубликовал фото с отправившимся добровольцем на СВО вице-премьером

Фотографию глава региона опубликовал в своих социальных сетях.

Радий Хабиров накануне, 28 декабря, опубликовал в своих социальных сетях фотографию с вице-премьером Башкирии Азатом Бадрановым. Как отметил Хабиров, данное фото для него «особенное».

— Мой друг, соратник и коллега Азат Бадранов принял решение и пошёл добровольцем именно в батальон им. Шаймуратова, — Радий Хабиров.

Кроме того, Хабиров не мог предположить, что когда-нибудь увидит вице-премьера в военной форме и бронежилете.

Напомним, что Азат Бадранов сообщил о решении отправиться на специальную военную операцию в конце сентября. В ноябре вице-премьера проводили на службу в звании лейтенанта.

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#Элина Сайфранова
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