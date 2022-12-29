Рабочий день 30 декабря в Башкирии не будет сокращенным

В эту пятницу, 30 декабря, рабочий день не будет сокращенным — россияне будут работать полный рабочий день. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.
Как пояснили в ведомстве, сокращать рабочее время в этот день не будут в связи с тем, что 31 декабря выпало на субботу — выходной день. Отмечается, что решение сделать последний день года нерабочим праздничным на федеральном уровне ещё не принято.
Таким образом, праздничные выходные в этом году продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.