Пять вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП в Самарской области

Столкновение КамАЗа и Лады Калины произошло сегодня утром на 867-м км автодороги М-5 «Урал». В результате аварии водитель и четверо пассажиров легкового авто скончались на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации ИА «Башинформ», погибшие вахтовики были уроженцами деревни Идельбаково Зианчуринского района. Известно также, что мужчины возвращались после вахты в Москве.
Напомним, ранее в этом году при странных обстоятельствах погиб вахтовик из Башкирии. Тело мужчины обнаружили спустя восемь дней поисков — в лесном массиве в двух километрах от трассы в районе города Златоуст. Примечательно, что тело погибшего туймазинца находилось рядом с его автомобилем Mitsubishi Lancer, в котором остались его личные вещи и телефон.