Пять вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП в Самарской области

Напомним, ранее в этом году при странных обстоятельствах погиб вахтовик из Башкирии. Тело мужчины обнаружили спустя восемь дней поисков — в лесном массиве в двух километрах от трассы в районе города Златоуст. Примечательно, что тело погибшего туймазинца находилось рядом с его автомобилем Mitsubishi Lancer, в котором остались его личные вещи и телефон.