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Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Сегодня, 10:07
Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами

ДТП с пятью пострадавшими было зарегистрировано в Стерлитамакском районе республики. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что «Лада Гранта» под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака столкнулась с автомобилем «Nissan Almera» на 28-м километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский. В результате инцидента помощь медикам понадобилась как водителям обоих автомобилей, так и их пассажирам.

Известно, что в салоне «Лады» вместе с водителем находились две женщины в возрасте 70 и 72 лет, в салоне «Ниссана» наряду с водителем находилась 24-летняя пассажирка.

Владимир Севастьянов также отметил, что суммарно за минувшие сутки в башкирии было зарегистрировано девять дорожных инцидентов, в результате которых 15 человек получили различные травмы.

 

Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
#Азамат Нухов
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