Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Сообщается, что «Лада Гранта» под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака столкнулась с автомобилем «Nissan Almera» на 28-м километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский. В результате инцидента помощь медикам понадобилась как водителям обоих автомобилей, так и их пассажирам.