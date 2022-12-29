Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии

ДТП с пятью пострадавшими было зарегистрировано в Стерлитамакском районе республики. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что «Лада Гранта» под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака столкнулась с автомобилем «Nissan Almera» на 28-м километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский. В результате инцидента помощь медикам понадобилась как водителям обоих автомобилей, так и их пассажирам.
Известно, что в салоне «Лады» вместе с водителем находились две женщины в возрасте 70 и 72 лет, в салоне «Ниссана» наряду с водителем находилась 24-летняя пассажирка.
Владимир Севастьянов также отметил, что суммарно за минувшие сутки в башкирии было зарегистрировано девять дорожных инцидентов, в результате которых 15 человек получили различные травмы.